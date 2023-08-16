Xót xa tiễn đưa trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh: Mẹ già không đứng vững, nấc nghẹn tiếng gọi 'Con ơi!'

Đời sống 16/08/2023 10:38

Từ sáng sớm nay 16/8, hàng trăm người dân, người hâm mộ CLB HAGL đã tập trung đến nhà, cùng gia đình, bạn bè tiễn đưa trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 16/8, dòng người xếp hàng dài trên đường Trần Phú (TP Pleiku, Gia Lai) tiễn đưa linh cữu anh Dương Minh Ninh, trợ lý HLV CLB HAGL vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Những ngày qua, bà Phan Thị Diện (SN 1945) vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của con trai. Nhìn linh cữu con, người mẹ mái tóc bạc phơ không đứng vững, nấc nghẹn tiếng gọi "Con ơi!".

Xót xa tiễn đưa trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh: Mẹ già không đứng vững, nấc nghẹn tiếng gọi 'Con ơi!' - Ảnh 1
Bà Phan Thị Diện (SN 1945) vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của con trai - Ảnh: Báo Dân trí
Xót xa tiễn đưa trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh: Mẹ già không đứng vững, nấc nghẹn tiếng gọi 'Con ơi!' - Ảnh 2
Dòng người tiễn đưa ông Dương Minh Ninh qua Đắk Lắk hỏa táng - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Dương Minh Nguyên (anh trai của ông Ninh) chia sẻ, ông Ninh là con út trong gia đình có 5 anh em trai. Từ lâu, gia đình rất hãnh diện với cậu út tài năng từng khoác áo đội bóng CLB HAGL, sau đó làm HLV, trợ lý HLV của CLB HAGL và trợ lý HLV cho đội tuyển Việt Nam.

Cách đây khoảng 20 năm, ông Ninh giữ chân tiền đạo trong đội bóng CLB HAGL. Trong thời gian ông thi đấu, CLB HAGL có 2 lần vô địch giải V-League vào các năm 2003, 2004. Ông Ninh cũng từng khoác áo U21 Việt Nam và được đưa sang Pháp tập huấn.

Sau đó, ông chuyển sang làm công tác huấn luyện, đào tạo, gắn bó với thế hệ cầu thủ vàng của CLB HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… 

Xót xa tiễn đưa trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh: Mẹ già không đứng vững, nấc nghẹn tiếng gọi 'Con ơi!' - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tài xế Bình đã bị tạm giữ vì có hành vi vượt xe trái quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn. Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 ngày 12/8.

Thời điểm trên, xe ben 81H-027.60 chở sỏi do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt ô tô con biển số 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh lái, chở 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai.  Quá trình vượt, tài xế Bình thấy có xe tải 47C-263.06 ngược chiều nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe ô tô con. Sau khi va chạm, xe con kẹp giữa xe ben và xe tải 47C-263.06.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe do tài xế Bình lái ghi nhận tốc độ trước khi đâm ô tô con là 55km/h.

3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê). Tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xác minh từ cơ quan công an, cả 3 xe còn hạn đăng kiểm. Cả 3 tài xế đều có bằng lái, không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

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