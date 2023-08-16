Cháu bé 2 tuổi bị bỏng nặng do uống nhầm nước tẩy bồn cầu

Đời sống 16/08/2023 06:35

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đang điều trị cho một trường hợp bé 2 tuổi bị bỏng nặng do hóa chất.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cháu bé 3 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng miệng. Người nhà cháu bé cho biết, bé tưởng nước tẩy bồn cầu là nước ngọt nên uống nhầm.

Theo bác sĩ khoa nhi cấp cứu - hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), cháu bé bị tổn thương da và miệng nghiêm trọng. Rất may, không ghi nhận tổn thương thực quản và dạ dày. Bệnh nhi đang được điều trị chăm sóc tích cực và theo dõi sát.

Cháu bé 2 tuổi bị bỏng nặng do uống nhầm nước tẩy bồn cầu - Ảnh 1
Bé 2 tuổi bị bỏng nặng do uống nước tẩy bồn cầu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo phụ nữ Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khuyến cáo chất tẩy rửa bồn cầu là loại dung dịch có tính axit hay kiềm (tùy theo hãng sản xuất), có tính ăn mòn cực mạnh. Do vậy khi tiếp xúc da sẽ gây ra hiện tượng bỏng lan tỏa, rất đau đớn và nguy cơ ảnh hưởng tính mạng nếu uống nhầm hoặc hít phải dung dịch này.

Bệnh viện cảnh báo các gia đình có con nhỏ nên để các loại sản phẩm từ hóa chất như nước thông cống, nước tẩy bồn cầu... xa tầm tay trẻ.

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