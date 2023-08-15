Tá hoả phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc giữa đêm

Đời sống 15/08/2023 14:52

Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A.

Theo thông tin từ báo Bình Định, vào sáng ngày 15/8, Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A (59 tuổi, ở khu phố 3, TT.Vân Canh, H.Vân Canh).

Tá hoả phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc giữa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 1 giờ ngày 15/8, ông T.V.A đang nằm ngủ tại nhà thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình (bằng inox, thể tích 960 lít) đặt ngoài hiên.

Ông A. bật dậy, lấy đèn ra kiểm tra thì hoảng sợ khi phát hiện một thi thể nam đang nằm trong bồn nước. Nạn nhân tầm 30 tuổi, bận quần đen, áo thun đen. Ông A. hoảng sợ la lên để người nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Sau đó, vụ việc được báo với công an địa phương.

Ngay trong đêm, Công an H.Vân Canh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ tung tích cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

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