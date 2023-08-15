Trần Ngọc Vương (SN 1982; ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) bị bắt để điều tra, làm rõ về cái chết của ông Trần Ngọc T. (SN 1952, ngụ cùng địa phương), là cha ruột của đối tượng Vương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 15/8, Công an thị xã Hoài Nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Ngọc Vương (SN 1982; ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) để điều tra, làm rõ về cái chết của ông Trần Ngọc T. (SN 1952, ngụ cùng địa phương), là cha ruột của đối tượng Vương.

Cụ thể, tối 10/8, sau khi nhậu say về, Trần Ngọc Vương xảy ra mẫu thuẫn với cha mình là ông Trần Ngọc T. về việc Vương vừa tự ý bán 2 con trâu nhưng không hỏi ý kiến ông. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát. Trong lúc xô xát, Vương lấy con dao đâm vào ngực trái của cha mình dẫn đến cái chết sau đó của ông tại bệnh viện. Đối tượng Trần Ngọc Vương tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Vương (chưa có tiền án, tiền sự) đã tỏ ra hối hận, khai nhận do sử dụng bia rượu nhiều, không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra cái chết cho cha mình.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Hoài Nhơn chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, theo thông tin từ VOV, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 12/7, nhận được tin báo của quần chúng về việc ông Lộc Văn T. (SN 1972, nơi thường trú tại thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) bị con trai ruột là Lộc Văn Hoàn dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong, Công an huyện Văn Lãng đã xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt đối tượng liên quan. Cụ thể, tối 12/7, Lộc Văn Hoàn cùng ông T. ngồi ăn cơm uống rượu với một số người tại nhà. Sau khi mọi người về, giữa hai bố con xảy ra mẫu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hoàn dùng dao chém nhiều nhát khiến bố đẻ tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Đối tượng Lộc Văn Hoàn, kẻ dùng dao sát hại bố đẻ - Ảnh: VOV Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Văn Hoàn về tội giết người. Tuy nhiên, Hoàn đã bỏ trốn sang Trung Quốc, Công an huyện Văn Lãng đã gửi hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, phối hợp truy bắt theo thẩm quyền.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội: Nghi phạm đối diện với mức án chung thân? Ngày 15/8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội).

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