Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương

Đời sống 15/08/2023 11:38

Các lực lượng chức năng quận Ba Đình, Hà Nội đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas tại số 42 - phố Yên Phụ, quận Ba Đình.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 10h ngày 15/8, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 42 đường Yên Phụ lớn (Hà Nội).

 

 

Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương.

 

Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương - Ảnh 1Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân.

 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí gas, có ít nhất 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương - Ảnh 3Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương - Ảnh 4
Lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí gas, có ít nhất 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người bị thương - Ảnh 5
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, anh Lưu Xuân Tuyên - một người dân có mặt ở hiện trường trong vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: Sau khi nghe tiếng nổ, anh này cùng một số người dân chạy qua ứng cứu thì phát hiện một người nằm bất động trên đường còn 2 người khác tự lao từ trong nhà ra đường trong tình trạng toàn thân bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Cũng theo anh Tuyên, ngoài một cô gái may mắn leo sang nhà hàng xóm thoát nạn thì một số người dân đi đường cũng bị mảnh kính văng vào người làm bị thương.

Hiện, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

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