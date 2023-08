Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 14/8, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 3.000 người dân bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Lãnh đạo Công an huyện Cư Jút cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993), trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.