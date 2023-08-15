Phẫn nộ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 3.000 người sau khi kêu gọi từ thiện

Đời sống 15/08/2023 06:10

Công an huyện Cư Jút phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 14/8, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 3.000 người dân bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Lãnh đạo Công an huyện Cư Jút cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993), trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa...

Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt.

Phẫn nộ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 3.000 người sau khi kêu gọi từ thiện - Ảnh 1
Đối tượng Ngô Trường Thịnh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1/8, Ngô Trường Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỉ đồng của hơn 3000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có chị Nguyễn Thị Quỳnh Nh ở huyện Cư Jút. Số tiền chiếm đoạt được Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp hết tiền vào tài khoản cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, ngày 1/8, Công an huyện Cư Jút đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Trường Thịnh, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, mở rộng. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự xin liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút để được hướng dẫn, giải quyết.

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