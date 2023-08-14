Đang dẫn con đi chơi, người đàn ông ở Thái Bình bị đánh tử vong

Đời sống 14/08/2023 16:25

Lãnh đạo UBND xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 14/8, trả lời VTC News, lãnh đạo xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết, trên địa bàn có vụ việc người đàn ông bị đánh tử vong trong lúc đang dẫn con đi chơi.

Cụ thể, tối 12/8, một gia đình khai trương cửa hàng giày dép tại khu vực này và có làm mâm cơm đãi khách, Trần Văn Lê (SN 1977, ở xã An Vinh) cũng tham gia ăn uống tại đây.

Khoảng 20h30 cùng ngày, anh T.N.D (SN 1976, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) đưa con đi chơi qua khu vực cổng chợ Rét (thuộc địa phận xã An Vinh) thì bất ngờ bị Lê cầm gậy đánh vào gáy khiến anh D. gục tại chỗ. Anh D. được người dân đưa lên Trạm Y tế xã An Vinh cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong.

Đang dẫn con đi chơi, người đàn ông ở Thái Bình bị đánh tử vong - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ để khám nghiệm tử thi - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay khi nhận tin báo, Công an xã An Vinh khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Phụ. Nghi phạm Trần Văn Lê bị bắt giữ.

Cũng theo lãnh đạo xã An Vinh, lúc xảy ra sự việc, Trần Văn Lê có biểu hiện say rượu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

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