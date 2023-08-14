Vợ cầu thủ HAGL bật khóc trong lễ viếng của chồng: 'Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới'

Đời sống 14/08/2023 14:28

Nỗi đau quá lớn với vợ của tiền đạo Paollo khi đột ngột mất đi người chồng ở nơi đất khách quê người.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào sáng 14/8, Araújo Chaves - vợ của tiền đạo Paollo túc trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Y Dược - HAGL. Dáng vẻ đau buồn, mệt mỏi của cô khiến mọi người xót thương. Ai cũng gửi lời động viên đến vợ anh, mong vợ của Paollo có thể vượt qua nỗi đau này.

Chị Tammy (người yêu Paollo) kể khi Paollo còn thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cô vẫn chưa thể sang Việt Nam sống cùng anh. Phải đến đầu năm vừa qua, Paollo đã đưa cô sang Việt Nam để cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn. 

Vợ cầu thủ HAGL bật khóc trong lễ viếng của chồng: 'Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới' - Ảnh 1
Trước khi qua đời, Paollo đã có lời hẹn sẽ cùng vợ về thăm quê hương Bồ Đào Nha khi mùa giải 2023 khép lại - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Vợ cầu thủ HAGL bật khóc trong lễ viếng của chồng: 'Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới' - Ảnh 2
Các cầu thủ trẻ của U17 Gia Lai và CLB Kon Tum đến viếng tiền đạo Paollo - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Lẽ ra sau khi về từ Nghệ An, Paollo dự định sẽ đưa cô về Bồ Đào Nha làm lễ cưới với anh. Nhưng khi thời điểm tổ chức lễ cưới chỉ còn vài tháng thì Paollo đã vĩnh viễn ra đi. "Tôi mới sang Việt Nam từ tháng 1-2023, mới ở bên Paollo được khoảng 8 tháng. Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới" - Tammy xúc động nói.

Sau sự việc, mẹ của Paollo sẽ từ Bồ Đào Nha bay sang Việt Nam để đưa con về nước. 

Vợ cầu thủ HAGL bật khóc trong lễ viếng của chồng: 'Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới' - Ảnh 3
Chiếc xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai bị 2 xe tải tông bẹp dúm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn khiến 3 thành viên của CLB HAGL thiệt mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/8 trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô con chở 3 thành viên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Pleiku (Gia Lai) thì gặp nạn, ô tô con bị kẹp giữa đầu của 2 xe tải. Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo qua đời.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn tới CLB HAGL. Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ trong thư: "Thay mặt Ban chấp hành LĐBĐVN, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn trong vụ tai nạn giao thông và Câu lạc bộ HAGL. Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và CLB HAGL. LĐBĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia Giải bóng đá VĐQG 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ.

Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo và tiếp tục xây dựng CLB bóng đá HAGL phát triển".

Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng

Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng

Bác sĩ Đào Trọng Trí là một trong ba thành viên của CLB HAGL gặp tai nạn giao thông chiều ngày 12/8 trên đường đi từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai và không may qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   cầu thủ HAGL tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi