Vợ cầu thủ HAGL bật khóc trong lễ viếng của chồng: 'Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới'

Nỗi đau quá lớn với vợ của tiền đạo Paollo khi đột ngột mất đi người chồng ở nơi đất khách quê người.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào sáng 14/8, Araújo Chaves - vợ của tiền đạo Paollo túc trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Y Dược - HAGL. Dáng vẻ đau buồn, mệt mỏi của cô khiến mọi người xót thương. Ai cũng gửi lời động viên đến vợ anh, mong vợ của Paollo có thể vượt qua nỗi đau này. Chị Tammy (người yêu Paollo) kể khi Paollo còn thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cô vẫn chưa thể sang Việt Nam sống cùng anh. Phải đến đầu năm vừa qua, Paollo đã đưa cô sang Việt Nam để cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Trước khi qua đời, Paollo đã có lời hẹn sẽ cùng vợ về thăm quê hương Bồ Đào Nha khi mùa giải 2023 khép lại - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Các cầu thủ trẻ của U17 Gia Lai và CLB Kon Tum đến viếng tiền đạo Paollo - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Lẽ ra sau khi về từ Nghệ An, Paollo dự định sẽ đưa cô về Bồ Đào Nha làm lễ cưới với anh. Nhưng khi thời điểm tổ chức lễ cưới chỉ còn vài tháng thì Paollo đã vĩnh viễn ra đi. "Tôi mới sang Việt Nam từ tháng 1-2023, mới ở bên Paollo được khoảng 8 tháng. Nếu không có việc này chúng tôi lẽ ra đã có một lễ cưới" - Tammy xúc động nói. Sau sự việc, mẹ của Paollo sẽ từ Bồ Đào Nha bay sang Việt Nam để đưa con về nước.

Chiếc xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai bị 2 xe tải tông bẹp dúm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn khiến 3 thành viên của CLB HAGL thiệt mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/8 trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô con chở 3 thành viên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Pleiku (Gia Lai) thì gặp nạn, ô tô con bị kẹp giữa đầu của 2 xe tải. Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo qua đời. Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn tới CLB HAGL. Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ trong thư: "Thay mặt Ban chấp hành LĐBĐVN, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn trong vụ tai nạn giao thông và Câu lạc bộ HAGL. Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và CLB HAGL. LĐBĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia Giải bóng đá VĐQG 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ. Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo và tiếp tục xây dựng CLB bóng đá HAGL phát triển".

Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng Bác sĩ Đào Trọng Trí là một trong ba thành viên của CLB HAGL gặp tai nạn giao thông chiều ngày 12/8 trên đường đi từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai và không may qua đời.

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