Tông đuôi ô tô siêu sang, nam shipper ở TP.HCM quỳ gối van xin trong bất lực

Đời sống 14/08/2023 13:06

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper (người giao hàng) quỳ lạy, van xin người chủ xe ô tô hạng sang.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vụ việc xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (phường 10, quận 10, TPHCM) đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. 

Cụ thể, chủ nhân của đoạn clip  - anh N.M.T. cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, nam shipper và tài xế ô tô hiệu Porsche cùng di chuyển trên đoạn đường nói trên. Lúc này, xe ô tô đi đúng làn, chiếc xe máy chạy phía sau. Bất ngờ, chiếc xe máy tông vào đuôi ô tô do xe phía trước phanh mà nam shipper không chú ý. Nghe tiếng va chạm, tài xế ô tô cùng gia đình đã xuống xe kiểm tra.

"Gia đình ngồi trên ô tô khá giận dữ vì đây là chiếc xe họ mới mua. Vừa bước xuống xe, họ đã đòi shipper đền 200 triệu đồng", anh T. kể.

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Nam shipper quỳ lạy chủ xe hiệu Porsche sau khi tông vào đuôi chiếc ô tô này - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Sau khi nghe xong, nam shipper liền quỳ xuống van xin. Gia đình chủ xe ô tô cũng gọi lực lượng chức năng xuống để hỗ trợ, lập biên bản sự việc.

"Tôi nghe chủ xe nói có thể thương lượng giảm giá chi phí sửa chữa cho nam shipper. Sau 45 phút xử lý, họ đã cùng nhau lên trụ sở UBND phường để làm việc", anh T. nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh T., bản thân anh thấy tội nghiệp cho nam shipper, nhưng rõ ràng người này cần chú ý nhiều hơn khi hoạt động trên đường phố. Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều người cũng bày tỏ sự thương cảm với người giao hàng, đồng thời cũng bức xúc về việc không ít shipper chạy ẩu, bất chấp khi tham gia giao thông.

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Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra với gia đình anh T.M.G (36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Người đàn ông quấn thi thể con trai vào chiếc khăn, dự tính cho bé vào thùng xốp rồi đi xe khách về quê.

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