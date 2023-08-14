Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên QL1: 90 hành khách hoảng loạn, đạp kính xe thoát thân

Đời sống 14/08/2023 10:56

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng 14/8 tại QL1 qua đoạn KP2, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa, Phú Yên.

Theo thông tin từ VTC News, vào lúc 2h sáng 14/8, xe ô tô khách mang BKS Bình Định do tài xế Từ Trung Nghĩa (SN 1980, trú Bình Định) điều khiển đi hướng Nam - Bắc va chạm với xe khách mang BKS TP.HCM do Võ Văn Quốc (SN 1987, trú Bình Định) điều khiển đang đi cùng chiều.

Tiếp đó, xe xe khách BKS TP.HCM tiếp tục va chạm với xe khách khác mang BKS Bình Định do tài xế Trần Đình Hải (SN 1981, trú Bình Định) điều khiển, đi cùng chiều phía trước. 

 

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 90 hành khách trên 3 xe khách hoảng loạn. Một số khách đập kính xe để thoát ra ngoài. 3 ô tô khách hư hỏng nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên QL1: 90 hành khách hoảng loạn, đạp kính xe thoát thân - Ảnh 1Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên QL1: 90 hành khách hoảng loạn, đạp kính xe thoát thân - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, mọt sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/8, bà Đ.T.D cùng một nhóm 4 người đi bộ qua đường trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường An Hòa, thành phố Biên Hòa.

Khi ra giữa Quốc lộ, bà D bất ngờ bị xe ôtô 5 chỗ biển kiểm soát 43A-744.49 chạy theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu đâm trúng và ngã xuống đường.

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên QL1: 90 hành khách hoảng loạn, đạp kính xe thoát thân - Ảnh 3
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô trên Quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa, Đồng Nai khiến một người phụ nữ đang qua đường tử vong - Ảnh: Vietnam+

Ngay lúc này, xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 51G-893.60 và xe 30 chỗ biển kiểm soát 60LD-000.54 chạy phía sau cùng chiều do không xử lý kịp tình huống đã đâm liên hoàn vào đuôi xe ôtô phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến hai ôtô 5 chỗ và 7 chỗ chạy thêm một đoạn chèn qua người bà Đ.T.D làm bà tử vong tại chỗ.

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