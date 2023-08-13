Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới Trung Ương tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.B. mang thai lần đầu ở mốc 24 tuần. Mặc dù không có chỉ định đình chỉ thai nhưng B tự ý mua thuốc phá thai trên mạng về uống.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 13/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới Trung Ương tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.B. mang thai lần đầu ở mốc 24 tuần. Mặc dù không có chỉ định đình chỉ thai nhưng B tự ý mua thuốc phá thai trên mạng về uống.

Sau uống thuốc, người này cảm thấy chóng mặt, đau bụng dữ dội và kèm theo chảy máu không ngừng. Gia đình đã lập tức đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện băng huyết, huyết áp tụt và sốc do mất máu.

Bác sĩ tiến hành thăm khám chuyên sâu thì phát hiện túi thai của bệnh nhân sảy không hoàn toàn. Nhờ được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một người phụ nữ 39 tuổi, mang thai được 6 tuần, đến phòng khám tư nhân phá thai bằng thuốc, sau đó mất nhiều máu, nguy hiểm tính mạng.

Ngày thứ 4 sau khi dùng thuốc, chị đau bụng từng cơn, ra máu nhiều kèm da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, mạch nhanh, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, hôm 3/7.

Bệnh nhân được chẩn đoán sót rau sau phá thai bằng thuốc trên nền thiếu máu nặng, được truyền máu và điều trị hồi sức tích cực. Hiện, sức khỏe người bệnh ổn định.

Phương pháp phá thai bằng thuốc (phá thai nội khoa) được đánh giá an toàn, hiệu quả nhưng với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ. Nhiều người tự mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến sót thai, sót nhau, gây băng huyết, mất máu dài ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung cao, nguy hiểm tính mạng.

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