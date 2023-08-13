Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Mẹ đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của con trai

Đời sống 13/08/2023 14:08

Không khí tang thương bao trùm căn nhà của trợ lý Dương Minh Ninh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) - 1 trong số 3 người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai chiều ngày 12/8.

 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào hơn 9h sáng ngày 13/8, bà Diện - mẹ ruột của trợ lý Dương Minh Ninh - mới vào tới nhà của con trai ở phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai, để nhìn mặt con trai lần cuối. Bà đau đớn bật khóc, bước đi không vững, được mọi người dìu vào nhà. Nỗi niềm thương tâm của "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến bà con lối xóm chứng kiến rơi nước mắt đau lòng. 

Bà Diện nghẹn ngào nói: "Con tôi, nó điện vào, nó nói trong đó (vụ tai nạn - PV) có thằng Ninh nhà tôi. Tôi cũng bất ngờ, tôi khóc cả đêm, huyết áp lên tới 200. Tôi không ngủ được. Sáng nay 5h, tôi đi ra sân bay đi về đây. Hôm qua, tôi ở trong chùa, hỏi thầy (nhà sư - PV) thì thầy giả bộ bảo thôi để tối thầy điện thử. Tôi nói, "mới nghe là HAGL bị 1 cầu thủ nước ngoài với 2 ông trợ lý mà không biết ai. Thầy ơi, trong đó có phải có thằng Ninh nhà mình không thầy". Tôi nói vậy rồi tôi khóc lên. Chắc con con dặn ông thầy giấu tin".

 

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Mẹ đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của con trai - Ảnh 1Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Mẹ đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của con trai - Ảnh 2
Mẹ của trợ lý Dương Minh Ninh khóc nghẹn khi về gặp con trai lần cuối - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trợ lý Dương Minh Ninh là con út trong gia đình. Ông thường xuyên di chuyển theo công tác của CLB HAGL nên chỉ liên lạc với mẹ qua điện thoại. Bà Diện vẫn giữ cách xưng hô "bà nội" như khi nói chuyện cùng con trai, tâm sự về cuộc gọi cuối cùng với trợ lý Dương Minh Ninh. 

"Tôi với nó không gặp mặt. Tuần này là tuần thứ 3. Tuần trước tôi bị đau gối. Tôi hỏi thăm nó, tôi hỏi "con đang ở đâu?", nó nói "con đang vào đá bóng ở Bình Dương". Nó hỏi "bà nội bữa nay sao lên cân hả?", tôi nói "không có đâu, má bị đau gối, cả tuần nay má không đi được". Nó mới nói, "có bác sĩ Lâm, để con hỏi ông Lâm xem bà nội bị cái gì. Nó không có lên (chùa) nhưng nó đưa súp lơ tới tận chùa cho bà nội. Rồi nó gửi tiền qua cho ông thầy. Tuần sau đó, tôi gặp nó ở trên điện thoại thôi. Tôi kêu "giờ má cảm ơn con út với gửi lời hỏi thăm bác sĩ Lâm. Má đỡ rồi, má đi lại được rồi, cảm ơn nhiều". Từ giờ là sẽ không gặp nó nữa".

Trong kí ức của bà Diện, trợ lý Dương Minh Ninh là người con sống tình cảm và thương mẹ rất nhiều... "Nó tình cảm lắm, cái gì cũng "bà nội", đi đâu mua cái gì khăn, quà cáp, thuốc men đưa về. Mẹ con tình cảm. Nó là con út mà, tội, thương lắm. Có hiếu".

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Mẹ đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của con trai - Ảnh 3
Không khí tang thương ở gia đình của trợ lý Dương Minh Ninh - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Mẹ đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của con trai - Ảnh 4
Lễ viếng trợ lý Dương Minh Ninh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h40 phút ngày 12/8, tại km1646+500 đường Hồ Chí Minh (địa phận thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) ô tô tải biển số 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến địa điểm trên xe ô tô tải biển số 81H-027.60 đã va chạm với xe ô tô con biển số 81A-004.70 và xe ôtô tải biển kiểm soát 47C-263.06. Ô tô con bị kẹp bẹp dí giữa hai xe tải.

Xe ô tô con do ông Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển chở theo 3 thành viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong trong vụ tai nạn. Cụ thể, 3 người gồm: ông Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku), Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) tử vong. Riêng lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương.

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Từ khóa:   cầu thủ HAGL tin nóng tin moi tai nạn giao thông

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