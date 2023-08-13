Xót xa hình ảnh vợ cầu thủ HAGL khóc ngất khi nhận hung tin, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thi thể chồng lần cuối

Đời sống 13/08/2023 10:05

Sau vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai, thi thể của tiền đạo Paollo Madeira Olivera (thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai) chuẩn bị được đưa về Bồ Đào Nha. Vợ của Paollo khóc ngất bên thi thể người chồng 27 tuổi.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại căn chung cư được CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cấp cho các ngoại binh, vợ của tiền đạo Paollo Madeira Oliverachỉ biết khóc và thét lên trong vô vọng khi nghe tin chồng gặp tai nạn. Không biết tiếng Việt Nam, không người quen thân thích, không biết đường sá đi lại và cũng không biết giờ chồng ở đâu.

Sau khi tìm đủ mọi cách để liên lạc với CLB HAGL, một thành viên làm việc ở học viện đã đến nhà để an ủi cô. Theo lời kể lại, nữ cán bộ của HAGL đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh nhà cửa đã được thu dọn ngăn nắp, hai vali đồ được xếp ngăn ngắn. Cô gái này đã hoàn tất xong xuôi mọi việc để chờ chồng về cùng cái hẹn 15h00 ngày 12/8 sẽ cùng nhau chuẩn bị về nước thăm mẹ.

Xót xa hình ảnh vợ cầu thủ HAGL khóc ngất khi nhận hung tin, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thi thể chồng lần cuối - Ảnh 1
Vợ của Paollo khi nhìn thấy thi thể chồng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Cán bộ của HAGL cùng vợ của ngoại binh sinh năm 1996 vội bắt xe đến hiện trường. Tại đây cô gái thẫn thờ khi nhìn thấy chồng lần cuối. Khoảnh khắc cô đứng từ xa nhìn về chồng được cầu thủ A Hoàng ghi lại, đôi mắt ấy chứa đựng một sự tuyệt vọng, một cảm xúc trong lòng như vỡ vụn.

 

Thi thể của Paollo được đưa về bệnh viện và chờ người nhà từ Brazil bay sang Việt Nam đón anh về với mẹ. Vợ của ngoại binh này trở về căn chung cư quen thuộc của hai vợ chồng, cả đêm qua cô không ngủ, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má.

Xót xa hình ảnh vợ cầu thủ HAGL khóc ngất khi nhận hung tin, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thi thể chồng lần cuối - Ảnh 2
Ttiền đạo Paollo Madeira Olivera (thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai) - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 ngày 12/8 tại Quốc lộ 14 qua huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 81H-027.60 của Cty TNHH MTV Đại Thắng do Đinh Tiến Bình (SN 1987) điều khiển lưu thông từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú TP.Pleiku) điều khiển chở theo 3 người thuộc CLB HAGL gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP. Pleiku); Paollo Madeira Oliveira (SN 1996); Đào Trọng Trí (SN 1992). Chiếc ô tô này bị kẹp vào ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú huyện Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Vụ tai nạn làm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sỹ Đào Trọng Trí tử vong. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Xót xa hình ảnh vợ cầu thủ HAGL khóc ngất khi nhận hung tin, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thi thể chồng lần cuối - Ảnh 3
Vợ tiền đạo của CLB HAGL khóc ngất khi nhận hung tin - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo tin từ lãnh đạo CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, lúc xảy ra tai nạn, vợ của tiền đạo này đang ở TP.Pleiku. Mẹ của anh hiện ở Bồ Đào Nha, đang làm thủ tục sang Việt Nam, với mong muốn đưa thi thể con trai mình về nước an táng.

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