Sự ra đi đột ngột của tiền đạo Paollo Oliveira chắc chắn sẽ để lại trong lòng khán giả bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng những tiếc nuối cùng sự thương tiếc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 14h40 ngày 12/8, xe con 5 chỗ mang BKS 81A-004.70 của CLB bóng đá HAGL do tài xế Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở theo 3 người gồm: trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lưu thông trên Quốc lộ 14. Khi đến km1646+500, đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai thì xảy ra tai nạn cùng lúc với xe tải xe tải BKS 81H-027.60 và xe tải BKS 47C-263.06. Vụ tai nạn khiến 3 người của CLB bóng đá HAGL tử vong tại chỗ, tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Tiền đạo Paollo Oliveira qua đời - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau chuyến làm khách trên sân của SLNA (trận đấu cuối mùa giải 2023 của HAGL), hai ngoại binh khác của HAGL đã bay về nước để tận hưởng kỳ nghỉ. Do gia đình còn ở Gia Lai nên Paollo cùng vài thành viên trở lại phố Núi. Sau khi xuống sân bay Buôn Ma Thuột, nhóm thành viên này được xe CLB đón và gặp nạn khi đang về đại bản doanh ở Hàm Rồng. Đáng chú ý, trước khi gặp nạn, Paollo Oliveira đã có hẹn với gia đình sẽ trở về quê gốc ở Brazil để nghỉ ngơi vào ngày 15/8 tới. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo Oliveira đã tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động Với những ai thường xuyên theo dõi V-League thì có lẽ không xa lạ gì chân sút sinh năm 1996. Mùa giải 2022, anh gia nhập CLB Hà Tĩnh, ghi 8 bàn sau 23 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng miền Trung trụ hạng. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, do không thống nhất được các điều khoản với CLB chủ quản nên ngôi sao mang quốc tịch Bồ Đào Nha quyết định rời đi. Không lâu sau, anh đã lọt vào mắt xanh của HLV Kiatisak và được đem về sân Pleiku trước khi V-League 2023 khởi tranh. Ngay trong mùa giải đầu, chân sút sinh năm 1996 đã ghi được 6 bàn sau 17 lần ra sân và trở thành “ngòi nổ” số 1 của đội bóng phố núi. Bên cạnh đó, ngoại binh của HAGL cũng có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân cùng khả năng càn lướt. Trước khi đến với bóng đá Việt Nam, Paollo Oliveira đã thi đấu cho hai CLB là Farense và Estrela tại Bồ Đào Nha. Dù mới chỉ sang Việt Nam chơi bóng trong hai mùa giải nhưng ít nhiều Paollo Oliveira cũng có được những ấn tượng tốt với người hâm mộ.

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