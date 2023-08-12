Vào sáng 12/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.N.H (46 tuổi) mất tích trong vụ lật ghe trên hồ Thủy điện Sông Tranh 4, thuộc địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện tiên Phước.
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Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào sáng 12/8, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Trịnh Ngọc H. (46 tuổi)-nạn nhân trong vụ lật ghe ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4, vào khoảng 23h ngày 11/8.
Trước đó, lúc 15h45 cùng ngày, chiếc ghe máy do ông Phùng Văn T. (trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) điều khiển chở 8 người (4 người lớn và 4 trẻ em), đi từ bờ xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) qua bờ xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức). Khi còn cách bờ xã Phước Gia khoảng 20m, không may chiếc ghe bị chìm.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Tiên Phước đã cứu sống được 6 người và vớt được thi thể em Phạm Văn H. (11 tuổi); còn ông Trịnh Ngọc H. (46 tuổi) mất tích.
Buổi sáng nhóm người này qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi, trên đường trở về thì gặp nạn.
Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.