Lật ghe trên hồ thủy điện ở Quảng Nam khiến 1 bé trai tử vong, 1 cụ ông mất tích

Đời sống 12/08/2023 06:42

Lực lượng chức năng đã cứu được 6 nạn nhân, vớt 1 thi thể và tiếp tục tìm kiếm 1 người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Tranh (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 11/8, ông Lê Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước cho biết, vào khoảng 16h40 cùng ngày, tại khúc sông Tranh chảy qua địa bàn xã (thuộc lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4) xảy ra vụ lật thuyền làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên thuyền có 8 người. Buổi sáng họ qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi, trên đường trở về thì xảy ra tai nạn lật thuyền.

Đến thời điểm 21h30 tối nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã cứu được 6 nạn nhân, vớt 1 thi thể và đang tiếp tục tìm kiếm 1 người mất tích - lãnh đạo xã Tiên Lãnh thông tin.

Lật ghe trên hồ thủy điện ở Quảng Nam khiến 1 bé trai tử vong, 1 cụ ông mất tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân đuối nước tử vong là cháu Phạm Văn H. (10 tuổi), thi thể đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người mất tích là ông Trịnh Ngọc H. (53 tuổi). Cả 2 nạn nhân cùng trú tại thôn 6, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

Thời điểm xảy ra vụ lật thuyền thời tiết bình thường, không có mưa gió. Các nạn nhân sử dụng là loại thuyền nhỏ, chuyên chở người qua lại trên sông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

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