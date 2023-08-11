Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Kbang.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Kbang. Cụ thể, trường hợp tử vong là em Ma Văn Khanh (SN 2012, trú tại thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang).

Ngày 4/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, nôn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, mệt mỏi. Ngày 5/8, bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Kbang sau đó chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau đó, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán bệnh dại thể hung dữ, viêm cơ tim cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Qua điều tra xác minh, người nhà bệnh nhân cho biết trước đó họ không nghe em Khanh kể về việc có bị chó, mèo cắn, gia đình không thực hiện các biện pháp dự phòng phơi nhiễm như tiêm huyết thanh dại và vaccine dại.

Bệnh nhân tử vong, chẩn đoán bệnh dại thể hung dữ, viêm cơ tim cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Kbang đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại, về việc cần thiết phải tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn. Ngoài ra, ngành chức năng tuyên truyền cho người nuôi chó cần xích, đeo rọ mõm khi thả chó ra ngoài, cần tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Kbang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Thú y xã cùng với các đoàn thể của xã tuyên truyền tới từng hộ dân về các biện pháp phòng-chống bệnh dại, yêu cầu tất cả chó, mèo trong vùng dịch phải được nhốt, xích hoặc rọ mõm, tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo. Đồng thời phải cách ly, theo dõi những con vật nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh dại theo quy định, nghiêm cấm người dân vận chuyển, đưa chó mèo ra khỏi vùng có dịch. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp địa phương tăng cường công tác quản lý đàn chó mèo, tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn huyện đặc biệt là vùng dịch, vùng có ca bệnh tử vong do dại.

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