Cảnh báo tình trạng giả giấy tờ của bệnh viện ở TP.HCM để xin từ thiện

Đời sống 11/08/2023 14:42

Các đối tượng sử dụng mẫu giấy giả mạo Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, rồi đăng bài để kêu gọi lòng thương của cộng đồng mạng với chiêu "đưa con về quê lo hậu sự".

Vào ngày 11/8, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết người dân đã gửi thông tin về bệnh viện để xác minh một trường hợp kêu gọi từ thiện.

Cụ thể, một tài khoản Facebook tên N.V.Q chia sẻ có con trai mắc viêm não mô cầu. Bé điều trị 2 tháng qua tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nhưng không qua khỏi do tình trạng nặng. Vì khó khăn, không xoay sở được tiền nên người nay mong được giúp chi phí đưa con về quê lo hậu sự.

Kèm theo bài đăng còn có số tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Văn Quân, số điện thoại và hình ảnh một giấy chứng nhận được cho là của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Giấy này xác nhận bệnh nhân tên Nguyễn Văn Bảo (2022) đã tử vong. Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định các thông tin, giấy tờ nói trên đều là giả. “Đây là chiêu trò mạo danh để kêu gọi từ thiện”, ông nói. 

Cảnh báo tình trạng giả giấy tờ của bệnh viện ở TP.HCM để xin từ thiện - Ảnh 1
Bài đăng được xác định là giả mạo để kêu gọi từ thiện - Ảnh: FBNV
Cảnh báo tình trạng giả giấy tờ của bệnh viện ở TP.HCM để xin từ thiện - Ảnh 2
Giấy chứng nhận giả mạo Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: FBNV

Đáng lưu ý, nội dung về diễn biến sức khỏe bệnh nhi trong giấy chứng nhận giả từng đã được sử dụng trong một vụ giả mạo hồi tháng 3. Khi đó, tài khoản có tên H.T. cũng đăng bài kêu gọi xin giúp đỡ chi phí đưa con về nhà lo hậu sự. Người này cho biết có con trai điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Do bệnh tình trở nặng, bé không qua khỏi.

Bài đăng có đính kèm số điện thoại, số tài khoản ngân hàng mang tên "Hoàng Quốc Trung", cùng hình ảnh một cháu bé trên giường bệnh.

Giấy chứng nhận được cho là của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nội dung xác nhận bệnh nhi bị ung thư, viêm não và đã tử vong, có dấu mộc và tên giám đốc. Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành rà soát và xác định không có bệnh nhi nào như phản ánh, giấy chứng nhận điều trị là giả mạo. 

 

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