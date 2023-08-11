Vợ anh Liệu là chị B.T.H. (SN 1975, công nhân Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh) bị ô tô tông tử vong khi đang làm việc trên quốc lộ vào sáng 8/8.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào sáng 9/8, tại căn nhà cấp 4 xập xệ, tường bong tróc của anh Nguyễn Văn Liệu (thôn Trường Thành, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có rất đông họ hàng, bà con lối xóm, đồng nghiệp đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.

Anh Liệu kể, anh cũng là công nhân đường bộ vừa nghỉ hưu, do hoàn cảnh khó khăn nên xin làm thêm ở chỗ vợ. Sáng 8/8, hai vợ chồng anh cùng những công nhân khác đang lau chùi mắt phản quang, quét dọn trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh thì tai họa ập tới.

Trong nhà, anh Liệu không còn nước mắt khóc vợ, vật vã ngất lên ngất xuống. Đau buồn vì cái chết đột ngột của vợ, bản thân cũng do sức khỏe yếu nên anh không nói được gì nhiều.

“Lúc đầu, vợ chồng tôi làm cùng một chỗ. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 5 phút, tôi di chuyển sang làn đường bên kia. Đang đứng bên này thì nghe tiếng động lớn, tôi chạy lại thì thấy vợ đã nằm giữa đường. Nếu tôi chậm tí nữa thì cả hai vợ chồng đều bị xe tông cả rồi… ”, kể đến đây, anh Liệu lại nấc nghẹn không nói nên lời.

Anh Nguyễn Văn Liệu thẫn thờ bên linh cữu vợ - Ảnh: Báo Giao Thông

Chị Nguyễn Thị Hà, người thân của chị Hiền gạt nước mắt cho hay, gia đình anh Liệu có 3 người con gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1996, làm công nhân ở Công ty Formosa Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Huệ (làm việc ở TP.HCM) và con gái út Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2010, đang đi học).

Ông Nguyễn Văn Hiểu (anh trai anh Liễu) chia sẻ, cuộc sống của vợ chồng người em trai chưa bao giờ được sung sướng, thảnh thơi: “Liễu đau ốm liên miên, mọi gánh nặng đều do em dâu gánh vác. Em dâu mất khi mọi dự định đều đang còn dang dở. Tôi nhớ cách đây ít lâu, Hiền có tâm sự, bây giờ 2 đứa lớn học xong đi làm rồi cũng tính chuyện gia đình cho chúng nó, nhưng căn nhà xập xệ quá. Mưa thì dột trên, ngập dưới nên muốn mượn anh em họ hàng ít tiền để sửa lại căn nhà”.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vào sáng 8/8, các công nhân của Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Anh (Công ty cổ phần 456) thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tới lúc 8h30’ cùng ngày, xe tải mang BKS 29H – 812.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam đã bất ngờ tông vào khu vực công nhân đang thực hiện công việc khiến chị B.T.H. tử vong.

Ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan quản lý đường bộ phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Anh, Công ty cổ phần 456 và cơ quan chức năng tiến hành đảm bảo giao thông.