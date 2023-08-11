Lời khai của 'tú bà'cầm đầu đường dây mại dâm của nữ tiếp viên hàng không, người mẫu

Đời sống 11/08/2023 06:10

Phòng Tham mưu - Công an TPHCM cho biết, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn liên quan các nữ tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh.

Theo thông tin từ VOV, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới triệt phá đường dây môi giới mại dâm "ngàn USD" do Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, từng làm tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ ngày 5/10/2022, điều hành.

Lời khai của 'tú bà'cầm đầu đường dây mại dâm của nữ tiếp viên hàng không, người mẫu - Ảnh 1
Công an lấy lời khai với "tú bà" Hạnh - Ảnh: VOV

Trước đó tối 9/8, Phòng PC02 và Công an quận 1 ập vào kiểm tra khách sạn đường Lê Thị Riêng ở phường Bến Thành, quận 1, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm ở 4 phòng. Trong số các cô gái có 2 người là tiếp viên hàng không, 1 cựu tiếp viên hàng không và 1 người là người mẫu ảnh.

Bốn cô gái khai được Hạnh môi giới đi bán dâm ở khách sạn trên giá 1.000-3.000 USD/lượt/người. Từ lời khai của các đối tượng, Công an bắt giữ Hạnh và đưa người liên quan về trụ sở.

Lời khai của 'tú bà'cầm đầu đường dây mại dâm của nữ tiếp viên hàng không, người mẫu - Ảnh 2
Mỹ Hạnh Hạnh thừa nhận, có trong tay hơn 30 "chân dài" là nữ tiếp viên của các hãng hàng không, hotgirl, người mẫu…. sẵn sàng đi khách - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Hạnh khai nhận, thời gian còn làm tiếp viên hàng không, Hạnh quen biết, tiếp cận với các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, hotgirl, người mẫu nổi tiếng… Sau đó, Hạnh mời chào các cô này tham gia vào đường dây của mình từ năm 2021. Khi các cô gái đồng ý, Hạnh gửi hình ảnh gái bán dâm mặc đồ tiếp viên các hãng hàng không cho khách mua dâm. Khách đồng ý mua dâm phải chuyển khoản tiền cho Hạnh trước.

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh hưởng 7 triệu đồng/cô gái. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hạnh cũng trực tiếp tham gia bán dâm cho đại gia ở khách sạn, resort sang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Hiện tại, Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

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