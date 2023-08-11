Giải cứu 2 bé gái 15 tuổi bị lừa vào làm tại quán massage 'đèn mờ'

Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 2 thiếu nữ 15 tuổi thoát khỏi bẫy giới thiệu việc làm trá hình từ quán massage ở Hà Nội và Hưng Yên.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào tối 31/7, Fanpage Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin nhắn đề nghị giúp đỡ cháu Tẩn Thị S. (SN 2008, ở xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ), bị dụ dỗ đi bán trà sữa tại Hà Nội với mức lương cao, tuy nhiên, khi cháu S. đến Hà Nội, bị các đối tượng xấu đưa vào làm việc tại một quán massage (không rõ địa chỉ). Theo cảnh sát, do cháu S. không chấp nhận làm việc nên đã bị các đối tượng yêu cầu gọi điện về nhà đòi tiền phí giới thiệu việc làm, phí đi lại, sinh hoạt (với số tiền cao vô lý), nếu gia đình nạn nhân không trả tiền thì cháu bé sẽ bị đưa đi nơi khác làm việc nặng nhọc để trả nợ.

Dòng tin nhắn cầu cứu của nạn nhân khi bị lừa bán vào quán massage - Ảnh: Báo Dân trí Qua xác minh, cảnh sát xác định cháu S. đang ở khu vực phường Bưởi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi với Công an quận Tây Hồ phối hợp truy tìm tung tích cháu bé. Đến 16h ngày 1/8, lực lượng chức năng đã tìm được cháu S. đang bị các đối tượng xấu quản thúc tại quán massage do Đỗ Duy N. làm quản lý, tại đường Lạc Long Quân, phường Bưởi.

Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Dân trí, khi được đưa về trụ sở công an, cháu S. cho biết, còn một người em họ của cháu tên là Tẩn Thị T. (SN 2008, cùng trú tại xã Nậm Cha) cũng bị các đối tượng xấu lừa và đang không rõ L. đã bị đưa đi đâu. Tiến hành xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã xác định được cháu L. bị các đối tượng xấu đưa đến một quán massage ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, một tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã đến huyện Khoái Châu và đưa cháu L. về trụ sở công an quận. Đến ngày 3/8, Công an quận Tây Hồ đã bàn giao cháu S. và cháu L. cho gia đình an toàn. Trong sự vui mừng xúc động, gia đình của hai cháu bé đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Lai Châu và Công an TP Hà Nội. Liên quan tới sự việc, Công an quận Tây Hồ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Đình Hạnh về hành vi Giao cấu, hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

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