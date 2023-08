Giải cứu 2 bé gái 15 tuổi bị lừa vào làm tại quán massage 'đèn mờ'

Qua xác minh, cảnh sát xác định cháu S. đang ở khu vực phường Bưởi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi với Công an quận Tây Hồ phối hợp truy tìm tung tích cháu bé.

Thư cảm ơn của gia đình nạn nhân - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi được đưa về trụ sở công an, cháu S. cho biết, còn một người em họ của cháu tên là Tẩn Thị T. (SN 2008, cùng trú tại xã Nậm Cha) cũng bị các đối tượng xấu lừa và đang không rõ L. đã bị đưa đi đâu.

Tiến hành xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã xác định được cháu L. bị các đối tượng xấu đưa đến một quán massage ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, một tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã đến huyện Khoái Châu và đưa cháu L. về trụ sở công an quận.

Đến ngày 3/8, Công an quận Tây Hồ đã bàn giao cháu S. và cháu L. cho gia đình an toàn. Trong sự vui mừng xúc động, gia đình của hai cháu bé đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Lai Châu và Công an TP Hà Nội.

Liên quan tới sự việc, Công an quận Tây Hồ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Đình Hạnh về hành vi Giao cấu, hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.