Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, ép mang thai hộ

Đời sống 11/08/2023 16:47

Bé gái 14 tuổi bị nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc, ép mang thai hộ.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Cao Xuân Chương (SN 1990, ở Gia Viễn, Ninh Bình) 27 năm tù về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", "Mua bán người" và "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986, ở Long Xuyên, An Giang) nhận 23 năm tù, Đỗ Thị Nga (SN 1993, ở Thoại Sơn, An Giang) lĩnh 18 năm tù về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", "Mua bán người".

Theo cáo trạng, Oanh từng sang Trung Quốc, được một người tên "ông chủ" (chưa xác định lai lịch) đặt vấn đề lừa phụ nữ Việt Nam sang bên kia biên giới, bắt mang thai hộ. Mỗi trường hợp, "ông chủ" sẽ trả công cho Oanh 10.000 tệ, khi đó tương đương 34 triệu đồng. Khi về nước, Nguyễn Thị Kiều Oanh đã đăng thông tin tìm người đẻ thuê lên mạng. Bị cáo Chương đọc những bài viết này, nhận tìm người giúp Oanh và được hứa trả công 15 triệu đồng/trường hợp.

 

Ngoài ra, Oanh còn "làm mối" Nga cho Chương, hai người này sau đó yêu đương. Do Nga thường ra Hà Nội ở cùng Chương nên Oanh nhờ Nga phụ trách việc đưa các trường hợp đẻ thuê lên Lạng Sơn để người của "ông chủ" đón sang bên kia biên giới.

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Nhóm bị cáo tại toà - Ảnh: Báo Thanh Niên

Năm 2019, cháu T. (14 tuổi, ở TP.HCM) có nhu cầu tìm việc làm nên vào mạng xã hội, nói chuyện với Chương. Bị cáo lừa thiếu nữ sang Trung Quốc làm may với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Cháu T. bắt xe ra Hà Nội, bị Chương đưa vào nhà nghỉ, ép cởi quần áo chụp ảnh. Những tấm hình này Chương gửi cho Oanh để xác nhận nạn nhân có đủ điều kiện mang thai hộ hay không.

Thấy T. đạt tiêu chuẩn, Oanh yêu cầu Nga đặt xe cho cháu lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc và trả Chương 18 triệu đồng tiền công. Nạn nhân sau đó phải làm việc không công trong một xưởng may. Khi cháu T. bị bệnh và muốn được về nước, nhóm người Trung Quốc yêu cầu gia đình cháu phải chuyển tiền "chuộc".

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến tháng 1 và 2/2020, để cứu cháu gái, ông nội của T. đã chuyển khoản 28 triệu đồng. Cháu đã đưa toàn bộ số tiền này cho ông chủ người Trung Quốc. Dù vậy, cháu vẫn không được điều trị và đưa về nước mà bị các đối tượng Trung Quốc ép mang thai hộ.

T. được cấy thai thành công nhưng đến tháng thứ 5 thì bị xảy thai. Các đối tượng đưa cháu đến một tòa chung cư ở Quảng Châu, Trung Quốc quản lý để chờ cấy phôi tiếp.

Tháng 7/2020, lợi dụng những kẻ giám sát lơi lỏng, cháu T. ra ban công kêu cứu và được người dân sống cùng chung cư báo Công an Trung Quốc đến giải cứu rồi bàn giao cho Công an Việt Nam.

Nạn nhân thứ 2 của Chương là một phụ nữ sinh năm 1990, ở Thái Nguyên. Tháng 12/2019, chị này bị Chương lừa sang Trung Quốc làm phiên dịch với mức lương 15 triệu đồng/tháng nhưng khi tới nơi lại bị ép mang thai hộ.

Người này cũng bị giữ 7 tháng ở Trung Quốc cho đến khi lợi dụng sơ hở kêu cứu và được người dân, cảnh sát địa phương phát hiện, trả về nước.

Theo cáo trạng, Chương còn tham gia môi giới mua bán thận vào năm 2020. Anh ta biết một người đàn ông quê Ninh Bình cần ghép thận nên báo giá 580 triệu đồng/quả. Chương sau đó gặp một phụ nữ ở Hòa Bình, có gia cảnh khó khăn nên muốn bán thận. Khi ca ghép thận giữa 2 người thành công, bên bán được 350 triệu còn Chương hưởng lợi bất chính 230 triệu đồng.

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