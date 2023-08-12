Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm sát hại gia đình em vợ ở Hải Dương

Đời sống 12/08/2023 06:23

Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ anh rể sát hại gia đình em vợ tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Trung (xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), anh rể bất ngờ đâm chết em vợ, đâm trọng thương người cháu, chiều 11/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết nguyên nhân ban đầu. Theo đó, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã xuống tay đâm chết em vợ, đâm trọng thương cháu.

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Hoàng Anh Thắng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an tỉnh Hải Dương cho biết thêm, năm 1996, Hoàng Anh Thắng kết hôn với bà B.T.D. (SN 1978, trú tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và có với nhau 1 con chung. 

Đến năm 2016, bà B.T.D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hiện bà B.T.D. vẫn đang sinh sống và lao động tại đây.

Phẫn nộ trước lời khai của nghi phạm sát hại gia đình em vợ ở Hải Dương - Ảnh 2
Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 10/8, Thắng từ Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang chơi. Khi đi, Thắng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm. 

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 11-8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao bầu đâm khiến ông B.K.D. (SN 1981, là em trai bà D.) tử vong tại chỗ và cháu B.C.C. (con của ông B.K.D.) bị thương. Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian bà B.T.D. sinh sống và lao động tại Đài Loan, Thắng đã nảy sinh ý định giết ông B.K.D. và cháu B.C.C.. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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