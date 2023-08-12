Giải cứu nam thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống mặt đất

Đang đi xe máy trên cầu Chương Dương (Hà Nội), nam thanh niên gặp tai nạn bất ngờ, rơi từ mặt cầu xuống đất.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sự việc trên xảy ra khoảng 5h20 cùng ngày tại khu vực phía dưới vòng xuyến chân cầu Chương Dương, phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm).

Thời gian trên, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin từ Trung tâm 114 về việc có nạn nhân bị thương, mắc kẹt tại khu vực phía dưới vòng xuyến chân cầu Chương Dương.

Vị trí nạn nhân bị mắc kẹt - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng chức năng sơ cứu cho nạn nhân rồi đưa đến bệnh viện - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát phối hợp cùng lực lượng y tế 115 triển khai đội hình cứu hộ qua thang. Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Nhà chức trách xác định nạn nhân là T.V.N., khoảng 20 tuổi, quê Tuyên Quang. Nam thanh niên này bị tai nạn xe máy từ phía trên mặt cầu Chương Dương rồi ngã xuống phía dưới. Độ cao N. rơi khoảng 5m.

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