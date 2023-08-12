Tài xế bị chủ nhà và nhiều người trong xóm đánh nhập viện vì đỗ xe trước cửa

Đời sống 12/08/2023 16:05

Vào ngày 12/8, Anh C lái xe tải đến tiệm tạp hóa để giao hàng và đậu phương tiện trước cửa nhà Lê Văn Thanh (SN 1973), sau đó bị nhóm người vây đánh đến mức phải nhập viện.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 12/8, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thanh (SN 1973, quê Bình Dương) và Kiều Anh Huy (SN 1985, quê Nghệ An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

 

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 9/8, anh Đ.X.C. lái ô tô tải giao hàng đến tiệm tạp hóa trên đường N2, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An. Khi tới nơi, anh đỗ xe trước nhà Lê Văn Thanh để giao hàng.

Cùng lúc đó, Thanh trở về nhà, thấy ô tô đỗ chắn cửa ra vào nên xuống xe chửi bới. Hai bên lời qua tiếng lại, Thanh cùng Kiều Anh Huy và một số người sống gần đó dùng gậy kim loại, gậy gỗ đuổi đánh anh C. Anh C. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tài xế bị chủ nhà và nhiều người trong xóm đánh nhập viện vì đỗ xe trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đến hiện trường, đưa Thanh, Huy cùng một số người liên quan về trụ sở làm việc. Thanh và Huy nhận mình là người trực tiếp gây thương tích cho tài xế xe tải. Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh, Huy để tiếp tục điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Dĩ An đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn, học cách ứng xử văn minh, lịch sự, hòa nhã để hạn chế phát sinh những vụ việc tương tự.

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