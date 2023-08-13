Tài xế CLB HAGL kể lại '5 giây kinh hoàng' trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Đời sống 13/08/2023 09:08

Tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng bị nhiều chấn thương, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 13/8, tài xế Sinh kể đã lái xe cho CLB HAGL hơn 10 năm nay. Sáng hôm qua (12/8) chạy xe con từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai sang sân bay Buôn Ma Thuột để đón đoàn 3 người của CLB HAGL từ Nghệ An trở về.

Tới trưa, sau khi đón trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê) thì 4 người đi ăn trưa trước khi xuất phát về TP Pleiku. Trên xe mọi người nói chuyện rất nhiều về các trận đấu, công việc, gia đình.

Tời 14h40, khi xe tới địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị tai nạn, chỉ mình tài xế Sinh bị thương, 3 người khác tử vong tại chỗ.

Tài xế CLB HAGL kể lại '5 giây kinh hoàng' trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong - Ảnh 1
Tài xế CLB HAGL tỉnh táo và kể lại 5 giây kinh hoàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Tài xế kể khi xe đang chạy bình thường thì bất ngờ bị xe tải BKS 81H-027.60 lưu thông cùng chiều, phía sau tông mạnh vào đuôi xe. Sau đó xe tải dồn tới khiến xe con mất kiểm soát rồi bị đẩy sang làn đường ngược chiều tiếp tục tông vào xe tải BKS 47C-263.06 đang lưu thông.

"Xe tải lúc đó không biết có chuyện gì mà lại như vậy. Khi thấy bị tông vào đít xe, tôi chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì thì ngay sau đó đã bị tông kẹp giữa 2 xe. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây" – tài xế Sinh kể. Dự tính, khi về TP Pleiku thì sẽ đưa bác sĩ Đào Trọng Trí ra điểm bắt xe về thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), sau đó đưa trợ lý HLV Dương Minh Ninh và tiền đạo Paollo Oliveira về nhà riêng.

 

Sau khi gặp nạn, tài xế Sinh được người dân địa phương cứu giúp, đưa ra khỏi xe đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị.

Tài xế CLB HAGL kể lại '5 giây kinh hoàng' trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnam+

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, vào khoảng 14h40 vào ngày 12/8, tại km1646+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải biển kiểm soát 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên xe ôtô tải biển kiểm soát 81H-027.60 đã va chạm với xe ôtô con biển kiểm soát 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển (chở theo 3 người gồm: Dương Minh Ninh, 48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Paollo Madeira Oliveira, 27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha; Đào Trọng Trí, 31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và xe ôtô tải biển kiểm soát 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (39 tuổi, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

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Tang lễ của 2/3 thành viên CLB HAGL qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã được tổ chức tại quê nhà vào sáng ngày 13/8.

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