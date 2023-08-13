Đau thắt lòng tiễn đưa các thành viên đội HAGL tử nạn về nơi an nghỉ cuối cùng: Người thân chịu cú sốc lớn, thi thể chờ đưa về nước

Đời sống 13/08/2023 08:57

Tang lễ của 2/3 thành viên CLB HAGL qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã được tổ chức tại quê nhà vào sáng ngày 13/8.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 13/8, bầu không khí tại tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê (Gia Lai) phủ màu bi thương. Rất nhiều người thân, bạn bè đã có mặt tại tang lễ để tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí (HAGL) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhà bác sĩ Đào Trọng Trí có 2 chị em, trong đó bác sĩ Trí là em út. Tối 12/8, khi thi hài của bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về nhà, mẹ anh đã đổ gục. Sức khỏe bà không tốt, lại hứng chịu cú sốc quá lớn khi con trai ra đi mãi mãi ở tuổi 31 sau vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai chiều 12/8.

 

Đau thắt lòng tiễn đưa các thành viên đội HAGL tử nạn về nơi an nghỉ cuối cùng: Người thân chịu cú sốc lớn, thi thể chờ đưa về nước - Ảnh 1
Tang lễ của bác sĩ Đào Trọng Trí - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng trong sáng cùng ngày, tang lễ của trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được tổ chức tại quê nhà, trong khi thi thể tiền đạo Paollo được quàn tại bệnh viện, chờ làm thủ tục để đưa về nước. Rất đông người thân đã tới tiễn đưa các thành viên xấu số trong vụ tai nạn giao thông của đội HAGL về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là mất mát rất lớn không chỉ với người thân, bạn bè của các thành viên, còn là cú sốc với CLB HAGL, trong bối cảnh đội bóng phố núi vừa khép lại mùa giải 2023.

Đau thắt lòng tiễn đưa các thành viên đội HAGL tử nạn về nơi an nghỉ cuối cùng: Người thân chịu cú sốc lớn, thi thể chờ đưa về nước - Ảnh 2
Lễ viếng trợ lý Dương Minh Ninh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL chia sẻ: "Bầu Đức đã có chỉ đạo yêu cầu CLB HAGL chủ động hỗ trợ, lo hậu sự tốt nhất cho các thành viên không may gặp tai nạn. HAGL sẽ phối hợp với gia đình để lo lắng chu đáo. Bước đầu, CLB HAGL cắt cử 2 nhóm đưa 2 thành viên người Việt Nam là HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí về nhà để lo hậu sự. Riêng trường hợp của tiền đạo Paollo do là người nước ngoài nên CLB sẽ phải chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định và hỗ trợ vợ anh ấy đưa cầu thủ này về nước một cách chu đáo".

Đau thắt lòng tiễn đưa các thành viên đội HAGL tử nạn về nơi an nghỉ cuối cùng: Người thân chịu cú sốc lớn, thi thể chờ đưa về nước - Ảnh 3
Cầu thủ Paollo Oliveira - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Vietnam+, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách, tổ chức đoàn công tác vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Phó thủ tướng cũng đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình có người bị tử vong và động viên, thăm hỏi thành viên bị thương trong vụ việc.

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Sự ra đi đột ngột của tiền đạo Paollo Oliveira chắc chắn sẽ để lại trong lòng khán giả bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng những tiếc nuối cùng sự thương tiếc.

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