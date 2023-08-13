Một người đến từ Gia Lai trúng vé số Vietlott gần 257 tỉ đồng: Có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử

Vietlott công bố kết quả kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 với một người trúng 256,97 tỷ đồng - giải Jackpot có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 12/8, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày, có 1 vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 với trị giá gần 257 tỉ đồng.
Tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 13 - 24 - 39- 43 - 45 - 52. Chủ nhân của vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 là người đến từ tỉnh Gia Lai. Người này đã mua vé Vietlott thông qua ứng dụng Vietlott SMS kết với nhà mạng MobiFone. Riêng giá trị giải Jakpot 2 loại hình vé số Power 6/55 đã lên tới hơn 12 tỉ đồng nhưng chưa có vé trúng.
Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong 3 kỳ quay số liên tiếp các ngày 25, 27 và 29-7, loại hình vé số Power 6/55 có 3 vé trúng giải Jackpot 2 với trị giá tổng cộng gần 16,9 tỉ đồng.
Theo giới kinh doanh xổ số, sau nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot 1 của loại hình vé số Power 6/55 được cộng dồn rất nhiều, nhất là khi giá trị trúng thưởng vượt qua 50 tỉ đồng. Do sức mua vé số Power 6/55 ngày càng tăng nên đã có nhiều vé trúng giải Jackpot 2 và 1 vé trúng giải Jackpot 1.