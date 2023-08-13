Một người đến từ Gia Lai trúng vé số Vietlott gần 257 tỉ đồng: Có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử

Vietlott công bố kết quả kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 với một người trúng 256,97 tỷ đồng - giải Jackpot có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 12/8, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày, có 1 vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 với trị giá gần 257 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 13 - 24 - 39- 43 - 45 - 52. Chủ nhân của vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 là người đến từ tỉnh Gia Lai. Người này đã mua vé Vietlott thông qua ứng dụng Vietlott SMS kết với nhà mạng MobiFone. Riêng giá trị giải Jakpot 2 loại hình vé số Power 6/55 đã lên tới hơn 12 tỉ đồng nhưng chưa có vé trúng.

Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong 3 kỳ quay số liên tiếp các ngày 25, 27 và 29-7, loại hình vé số Power 6/55 có 3 vé trúng giải Jackpot 2 với trị giá tổng cộng gần 16,9 tỉ đồng.

Theo giới kinh doanh xổ số, sau nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot 1 của loại hình vé số Power 6/55 được cộng dồn rất nhiều, nhất là khi giá trị trúng thưởng vượt qua 50 tỉ đồng. Do sức mua vé số Power 6/55 ngày càng tăng nên đã có nhiều vé trúng giải Jackpot 2 và 1 vé trúng giải Jackpot 1.

Tài xế bị chủ nhà và nhiều người trong xóm đánh nhập viện vì đỗ xe trước cửa Vào ngày 12/8, Anh C lái xe tải đến tiệm tạp hóa để giao hàng và đậu phương tiện trước cửa nhà Lê Văn Thanh (SN 1973), sau đó bị nhóm người vây đánh đến mức phải nhập viện.

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