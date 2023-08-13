Bé gái ở Quảng Ninh chào đời nặng 5,1 kg sau 30 phút chạy đua cứu sản phụ

Đời sống 13/08/2023 08:37

Các bác sĩ khoa Phụ sản của Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ thai 38 tuần trong tình trạng nguy kịch do tiền sản giật, thai to, ngôi ngược, vết mổ đẻ cũ.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh nhân là chị L.T.H (32 tuổi), ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. Chị H. vào Bệnh viện Bãi Cháy ngày 12/8, bác sĩ phát hiện bụng chị có vết sẹo mổ cũ. Siêu âm cho kết quả thai nhi nặng 5,1kg, ngôi ngược, đa ối.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị tiền sản giật. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng khoa Phụ sản, nhận định bệnh nhân tiên lượng nặng, có nguy cơ vỡ tử cung, cần phẫu thuật cấp cứu để giữ tính mạng cho 2 mẹ con.

Sau khoảng 30 phút, ê-kíp đón thành công bé gái nặng 5kg. Hiện tại, sau 1 ngày phẫu thuật hai mẹ con sức khỏe ổn định.

 

Bé gái ở Quảng Ninh chào đời nặng 5,1 kg sau 30 phút chạy đua cứu sản phụ - Ảnh 1
Bé gái nặng 5kg được các bác sĩ đón thành công - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Mạnh cho biết tiền sản giật là bệnh lý có nhiều biến chứng đối với cả mẹ và thai nhi, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, tử vong chu sinh trên toàn thế giới. Vì vậy, thai phụ cần chăm sóc thai tốt, đặc biệt là người có vết mổ cũ, nên khám thai định kỳ đúng lịch. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần tới ngay cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa uy tín để được thăm khám, tránh chủ quan dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Thông thường, cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5kg nếu sinh đủ tháng. Một thai nhi nặng hơn 4kg được gọi là thai to. Trường hợp trẻ sơ sinh nặng nhất ở Việt Nam được ghi nhận là em bé ở Vĩnh Phúc, nặng 7,1kg chào đời năm 2017. 

Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Bác sĩ khuyên các mẹ bầu cần thường xuyên khám thai định kỳ. Thai phụ mang bầu to cần có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và tinh bột. Người mẹ cũng cần tầm soát tiểu đường thai kỳ, tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Nếu có dấu hiệu nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng hơn 1kg/tuần, thai phụ cần tới viện ngay. Sau sinh từ 3 đến 6 tuần, mẹ cũng cần khám chuyên khoa tim mạch và nội tiết. 

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