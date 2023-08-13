Con trai bạo hành mẹ ruột 81 tuổi chỉ vì không chịu… ăn cháo

Đời sống 13/08/2023 13:34

Công an quận Cẩm Lệ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông T.V.P (54 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) về hành vi ngược đãi mẹ ruột.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào ngày 13/8, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông T.V.P. (54 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi mẹ ruột.

Trước đó, vào tối 10/8, người dân trình báo chính quyền địa phương về việc có một người đàn ông đánh mẹ ruột của mình tại một căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Hòa Phát). Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Phát lập tức có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi công an đến thì vụ việc đã kết thúc trước đó. Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện cụ T.T.K.V. (81 tuổi) bị sưng mặt, bầm tím trên người. Người đánh bà V. chính là ông T.V.P. (con ruột bà V.).

Con trai bạo hành mẹ ruột 81 tuổi chỉ vì không chịu… ăn cháo - Ảnh 1
Con trai 54 tuổi ngược đãi mẹ ruột 81 tuổi được người dân địa phương ghi lại - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, làm việc với cơ quan công an, ông P. trình bày, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ông mua cháo về cho bà V. ăn. Tuy nhiên, bà V. không chịu ăn. Do bực tức, ông P. đã đánh vào người mẹ mình nhằm mục đích hù dọa để bà V. ăn. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Cẩm Lệ tiến hành điều tra, làm rõ.

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