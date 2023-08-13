Người phụ nữ ở TP.HCM nhập viện cấp cứu ngay trong đêm sau cắt bọng mắt

Vào ngày 13/8, một nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trên địa bàn TP.HCM sau phẫu thuật thẩm mỹ cắt bọng mắt.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 12/8, nữ bệnh nhân tên T.D (56 tuổi, ngụ TP.HCM) đến một phòng khám thẩm mỹ ở Q.5 (chưa rõ tên) để tiểu phẫu cắt bọng mắt. Lúc 21 giờ cùng ngày, nữ bệnh nhân nhập vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sưng bầm 2 mắt nhiều, nhập cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, lúc nhập viện nữ bệnh nhân cắt bọng mắt tỉnh, huyết áp 140/90 mmHg, mạch 74 lần/phút, tim đều, phổi không ran, sưng bầm mi mắt 2 bên, vết thương mi khâu kín. Kết quả chẩn đoán hình ảnh sọ não (CT-scanner) cho thấy bệnh nhân cắt bọng mắt bị tụ khí, máu trong mô mềm vùng quanh nhãn cầu hai bên, hiện chưa ghi nhận bất thường cấu trúc, đậm độ nhãn cầu trên phim. Không thấy tổn thương nội sọ trên phim.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị tụ khí, máu mô mềm quanh nhãn cầu hai bên sau cắt bọng mắt. Bệnh nhân được hội chẩn và nhập khoa Mắt theo dõi và điều trị tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một nữ bệnh nhân 39 tuổi đến hộ kinh doanh Hồng Cúc (50/19 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình) do bà B.H.C làm chủ hộ để tiêm filler vào vùng trán phải của bệnh nhân. Sau tiêm khoảng 1 phút, nữ bệnh nhân bị mờ mắt phải, bà C. liền tiêm thuốc giải cho bệnh nhân.

Sau đó, bà C. đưa nữ bệnh nhân đi cấp cứu và đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19 giờ ngày 1/8. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chẩn đoán: mắt phải bị viêm màng bồ đào toàn bộ, tắc động mạch trung tâm võng mạc; theo dõi thiếu máu da vùng trán phải, mắt phải, mũi sau tiêm filler. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM xác định, bà B.H.C. là kỹ thuật viên chăm sóc da không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị cho biết đang tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm đối với chủ hộ kinh doanh Hồng Cúc theo đúng quy định.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn (tiêm, chích, phẫu thuật, hút mỡ, laser...), phải lựa chọn các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Từ ngày mai, người dân sẽ được nhận mức lương hưu mới Từ ngày mai (14/8), BHXH Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-o-tphcm-nhap-vien-cap-cuu-ngay-trong-em-sau-cat-bong-mat-609236.html