Tá hoả phát hiện thi thể của người đàn trong xe trên đèo Bảo Lộc: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 13/08/2023 16:35

Một số nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng Nam Huoai tới chốt trực trên đèo Bảo Lộc thuộc TT.Đạ M'ri (H.Đạ Huoai), phát hiện bên trong xe ô tô khách 16 chỗ BS 51B-8708 có người đàn ông tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 13/8, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết ghi nhận vụ việc một người đàn ông tử vong trong xe 16 chỗ đang đậu tại khu vực lánh nạn trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, thuộc huyện Đạ Huoai).

Cụ thể, sáng sớm 13/8, một số nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng Nam Huoai tới chốt trực quản lý, bảo vệ rừng trên đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) thì phát hiện xe 16 chỗ đang đậu tại đây.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe có người đàn ông tử vong nên đã trình báo cơ quan chức năng.Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Vũ (sinh năm 1957, ngụ tại phường 5, quận 5, TP.HCM).

Tá hoả phát hiện thi thể của người đàn trong xe trên đèo Bảo Lộc: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Tài xế tử vong bên trong chiếc xe tại đường lánh nạn đèo Bảo Lộc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào các dữ liệu giao thông của cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 12/8, ông Vũ lái xe  hướng từ Đạ Lạt - TP.HCM. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc thì có dấu hiệu đau đầu và va quẹt vào cột mốc trên đường đèo rồi băng qua phần đường ngược chiều.

Sau đó xe ông Vũ được 1 xe cứu hộ kéo vào khu vực lánh nạn thuộc chốt quản lý, bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng Nam Huoai trên đèo Bảo Lộc. Lúc này ông Vũ vẫn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu đau đầu và bảo với tài xế xe cứu hộ cho nghỉ ngơi trong xe cho khỏe rồi đi tiếp.

Nghi vấn tài xế tử vong do đột quỵ, hiện cơ quan pháp y đang làm rõ.

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