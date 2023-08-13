Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi đi câu cá ở Lâm Đồng

Đời sống 13/08/2023 16:21

Sau gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10h30 ngày 13/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và huyện Cát Tiên cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, sau gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10h30 ngày 13/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và huyện Cát Tiên cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 12/8, hai em K’T và K’K là học sinh một trường Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên), chèo xuồng ra cánh đồng ngập nước ở thôn Trung Hưng (xã Gia Viễn) câu cá thì xuồng bị lật. Em K’T may mắn bám được vào cọc tre giữa cánh đồng. Lúc này, một người dân thả lưới đánh cá ở gần đó phát hiện, kịp thời cứu vớt, đưa em vào bờ an toàn. Riêng em K’K (14 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tiên Hoàng) bị nước nhấn chìm mất tích.

Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi đi câu cá ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm cháu K'K - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi tếp nhận thông tin vụ việc, UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Công an tỉnh (đóng tại huyện Đạ Tẻh) và người dân địa phương, triển khai biện pháp tìm kiếm nạn nhân trong đêm 12/8. Đến 10 giờ 30 phút ngày 13/8, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, khu vực xảy ra vụ đuối nước là cánh đồng bầu thuộc thôn Trung Hưng. Hàng năm vào mùa mưa lũ, khu vực này thường bị ngập sâu từ 3 - 3,5 mét. Thời gian qua, do mưa lớn thường xuyên xảy ra cùng với việc xả điều tiết nước của các nhà máy thủy điện từ thượng nguồn sông Đồng Nai khiến khu vực này và nhiều cánh đồng khác trên địa bàn huyện Cát Tiên ngập sâu.

Em K’K đang học lớp 9 tại một trường Trung học Cơ sở trên địa bàn huyện Cát Tiên. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

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