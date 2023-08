Trong đó lễ viếng, chị Đ.T.T.H. - chị gái tài xế Đinh Tiến Bình - người được xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cũng đã đến bày tỏ lòng xót thương trước sự ra đi của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha.

Chị Đ.T.T.H. vẫn không khỏi bàng hoàng và nghẹn ngào trước những thiệt hại quá nghiêm trọng do vụ tai nạn do em trai mình gây ra. Chị H. chia sẻ: "Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định. Cả 2 tài xế đều không có lý trí để xử lý gì hết, chỉ biết ngồi yên ở trên cabin. Rồi người dân họ dìu vô trong nhà nghỉ. Đến khi về đồn công an, tinh thần em (tài xế Đinh Tiến Bình) không ổn định nên nói năng cũng không được suôn sẻ".

Chị cũng nói thêm về hoàn cảnh hiện tại của em trai. Tài xế Đinh Tiến Bình đã ly hôn, con trai sống cùng vợ: "Em tôi vẫn phải đi làm để phụ cấp cho con. Hiện tại tài sản em cũng không có gì hết, chưa có nhà cửa hay gì".

Nói về sự có mặt của mình tại lễ viếng tiền đạo người Bồ Đào Nha, chị H. nghẹn ngào cho biết: "Tôi sang đây thắp được nén hương cho bạn ấy, để lòng nhẹ nhàng. Nếu không làm, tôi cũng áy náy, day dứt. Ai cũng rất thân thiện và cảm thông, chia sẻ. Tôi rất biết ơn điều đó."

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. - Ảnh: Báo bảo vệ pháp luật

Theo thông tin từ VTC News, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt xe con chở các thành viên HAGL. Sau khi phát hiện có xe đi ngược chiều, tài xế Bình đánh lái, đâm vào mạn trái xe con và gây tai nạn.

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.