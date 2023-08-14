Chị gái tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: 'Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định'

Đời sống 14/08/2023 06:15

Trong đó lễ viếng, chị Đ.T.T.H. - chị gái tài xế Đinh Tiến Bình - người được xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cũng đã đến bày tỏ lòng xót thương trước sự ra đi của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau tai nạn thảm khốc ngày 12/8 trên Quốc lộ 14 khiến 3 người thuộc CLB HAGL tử vong, đến sáng ngày 13/8, thi thể tiền đạo Paollo Madeira Olivera đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Dự kiến sáng 14/8, gia đình của tiền đạo Paollo Madeira sẽ làm việc với lãnh sự quán Brazil để làm thủ tục đưa thi thể anh về nước. Mẹ của Paollo Madeira cũng đang làm thủ tục để có thể kịp sang Việt Nam đưa con trở về quê hương. Trong lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ, rất nhiều người nhà các thành viên trong CLB cũng như cổ động viên đã đến tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình tiền đạo tài hoa Paollo Madeira.

Chị gái tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: 'Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định' - Ảnh 1Chị gái tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: 'Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định' - Ảnh 2

Chị H. đã đến thắp hương tiễn biệt tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha của CLB HAGL - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

 

Trong đó lễ viếng, chị Đ.T.T.H. - chị gái tài xế Đinh Tiến Bình - người được xác định đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cũng đã đến bày tỏ lòng xót thương trước sự ra đi của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha.

Chị Đ.T.T.H. vẫn không khỏi bàng hoàng và nghẹn ngào trước những thiệt hại quá nghiêm trọng do vụ tai nạn do em trai mình gây ra. Chị H. chia sẻ: "Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định. Cả 2 tài xế đều không có lý trí để xử lý gì hết, chỉ biết ngồi yên ở trên cabin. Rồi người dân họ dìu vô trong nhà nghỉ. Đến khi về đồn công an, tinh thần em (tài xế Đinh Tiến Bình) không ổn định nên nói năng cũng không được suôn sẻ".

Chị cũng nói thêm về hoàn cảnh hiện tại của em trai. Tài xế Đinh Tiến Bình đã ly hôn, con trai sống cùng vợ: "Em tôi vẫn phải đi làm để phụ cấp cho con. Hiện tại tài sản em cũng không có gì hết, chưa có nhà cửa hay gì".

Nói về sự có mặt của mình tại lễ viếng tiền đạo người Bồ Đào Nha, chị H. nghẹn ngào cho biết: "Tôi sang đây thắp được nén hương cho bạn ấy, để lòng nhẹ nhàng. Nếu không làm, tôi cũng áy náy, day dứt. Ai cũng rất thân thiện và cảm thông, chia sẻ. Tôi rất biết ơn điều đó."

Chị gái tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: 'Khi nhận được tin ai cũng bàng hoàng, tinh thần không ổn định' - Ảnh 3
  Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. - Ảnh: Báo bảo vệ pháp luật

Theo thông tin từ VTC News, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt xe con chở các thành viên HAGL. Sau khi phát hiện có xe đi ngược chiều, tài xế Bình đánh lái, đâm vào mạn trái xe con và gây tai nạn.

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Thiếu nữ 19 tuổi nguy kịch vì uống thuốc phá thai mua trên mạng

Thiếu nữ 19 tuổi nguy kịch vì uống thuốc phá thai mua trên mạng

Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới Trung Ương tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.B. mang thai lần đầu ở mốc 24 tuần. Mặc dù không có chỉ định đình chỉ thai nhưng B tự ý mua thuốc phá thai trên mạng về uống.

Xem thêm
Từ khóa:   cầu thủ HAGL tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi