Qua thời gian theo dõi, giám sát, truy vết, lúc 17h05’ ngày 12/8, Công an phường đã phát hiện V.N.G (SN 2012) đang tìm “con mồi”.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 13/8, Công an TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ bà N.T.T. (35 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và ông N.V.H. (42 tuổi, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản - theo NLĐO.

Qua thời gian theo dõi, giám sát, truy vết, lúc 17h05' ngày 12/8, Công an phường đã phát hiện V.N.G. (SN 2012) đang đi tìm "con mồi". Khi được đưa về trụ sở để làm việc, V.N.G khai, em được mẹ ruột và cha dượng hờ hướng dẫn thực hiện hành vi trộm cắp.

Cặp vợ chồng hờ và em G tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Giáo dục thủ đô, ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Nghiêm đã bắt giữ N.T.T. (SN 1988; ngụ ấp Bình Thuận, xã Long Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), là mẹ ruột của em V.N.G, cùng người tình là N.V.H. (SN 1980; ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần với nhiều tài sản khác nhau như xe máy, xe đạp có giá trị cao trên trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi và nhiều địa bàn khác ở tỉnh Quảng Ngãi, sau đó đưa tài sản đi tiêu thụ ở các huyện lân cận và TP.HCM.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi tiếp nhận để xử lý theo đúng thẩm quyền.

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