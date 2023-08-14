Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng

Đời sống 14/08/2023 13:43

Bác sĩ Đào Trọng Trí là một trong ba thành viên của CLB HAGL gặp tai nạn giao thông chiều ngày 12/8 trên đường đi từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai và không may qua đời.

Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Trí đã khiến người nhà, bạn bè ở thị xã An Khê (Gia Lai) chưa hết bàng hoàng. Bác sĩ của đội bóng phố núi qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ và đang dang dở kế hoạch lập gia đình.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, người bạn gái của anh bạn gái từ Canada cũng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Trước lúc bác sĩ Trí không may gặp tai nạn còn hứa sẽ về và đưa bạn gái đi ăn. Cô nức nở kể lại rằng, chỉ ít phút trước tai nạn còn nhận được tin nhắn từ Trí rằng cả xe đang ăn cơm, sắp về tới nhà, chờ đi cắt tóc xong sẽ đón cô đi ăn với mọi người.

 

Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng - Ảnh 1
Bác sĩ Đào Trọng Trí gặp tai nạn và qua đời - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Bố của bác sĩ Đào Trọng Trí, ông Đào Văn Long, xót xa chia sẻ: "HLV Duy Quang có rủ đi tàu về Quy Nhơn rồi cùng về nhà mà nó bảo không quen đi tàu nên mới bay về Đắk Lắk. Nó cũng mới hẹn chị gái mấy hôm nữa về giỗ bà ngoại đây, mà giờ đau đớn thế này".

Nhận được tin buồn, các thế hệ HLV và cầu thủ từng có thời gian gắn bó với CLB HAGL đã về An Khê (Gia Lai) để chia buồn với gia đình. 

Bác sĩ CLB bóng đá HAGL tử nạn: Vợ chưa cưới xót xa kể lại những dòng tin nhắn cuối cùng - Ảnh 2
Người thân, bạn bè tới tới tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí , chiều 12/8, tại thị trấn Chư Pưh (Gia Lai), xe tải mang BKS 81H-027.60 chạy cùng chiều đã xảy va chạm với ô tô con chở 4 người CLB HAGL. Lúc này, xe tải mang BKS 47C-263.06 chạy hướng ngược lại, cũng tông vào ô tô con BKS 81A-004.70.  Ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải, 3 thành viên CLB HAGL trên xe tử nạn, tài xế bị thương. 

Lễ viếng 3 thành viên của đội bóng HAGL qua đời do tai nạn giao thông:

- Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975): Linh cữu quàn tại 312 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lễ viếng từ 11h ngày 13/8. 7h ngày 16/8 được đưa đi hỏa táng tại Đắk Lắk.

- Bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992): Linh cữu quàn tại 301 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Lễ viếng từ 8h ngày 13/8. Di quan 14h ngày 14/8.

- Tiền đạo Paollo Madeira Olivera (SN 1996): Linh cữu đang được đặt tại nhà tang lễ bệnh viện HAGL, 238 Lê Duẩn - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chờ hoàn thành thủ tục để đưa về Bồ Đào Nha an táng.

Tông đuôi ô tô siêu sang, nam shipper ở TP.HCM quỳ gối van xin trong bất lực

Tông đuôi ô tô siêu sang, nam shipper ở TP.HCM quỳ gối van xin trong bất lực

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper (người giao hàng) quỳ lạy, van xin người chủ xe ô tô hạng sang.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ CLB HAGL tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi