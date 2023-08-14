Bác sĩ Đào Trọng Trí là một trong ba thành viên của CLB HAGL gặp tai nạn giao thông chiều ngày 12/8 trên đường đi từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai và không may qua đời.

Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Trí đã khiến người nhà, bạn bè ở thị xã An Khê (Gia Lai) chưa hết bàng hoàng. Bác sĩ của đội bóng phố núi qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ và đang dang dở kế hoạch lập gia đình. Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, người bạn gái của anh bạn gái từ Canada cũng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Trước lúc bác sĩ Trí không may gặp tai nạn còn hứa sẽ về và đưa bạn gái đi ăn. Cô nức nở kể lại rằng, chỉ ít phút trước tai nạn còn nhận được tin nhắn từ Trí rằng cả xe đang ăn cơm, sắp về tới nhà, chờ đi cắt tóc xong sẽ đón cô đi ăn với mọi người.

Bác sĩ Đào Trọng Trí gặp tai nạn và qua đời - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Bố của bác sĩ Đào Trọng Trí, ông Đào Văn Long, xót xa chia sẻ: "HLV Duy Quang có rủ đi tàu về Quy Nhơn rồi cùng về nhà mà nó bảo không quen đi tàu nên mới bay về Đắk Lắk. Nó cũng mới hẹn chị gái mấy hôm nữa về giỗ bà ngoại đây, mà giờ đau đớn thế này".

Nhận được tin buồn, các thế hệ HLV và cầu thủ từng có thời gian gắn bó với CLB HAGL đã về An Khê (Gia Lai) để chia buồn với gia đình. Người thân, bạn bè tới tới tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí , chiều 12/8, tại thị trấn Chư Pưh (Gia Lai), xe tải mang BKS 81H-027.60 chạy cùng chiều đã xảy va chạm với ô tô con chở 4 người CLB HAGL. Lúc này, xe tải mang BKS 47C-263.06 chạy hướng ngược lại, cũng tông vào ô tô con BKS 81A-004.70. Ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải, 3 thành viên CLB HAGL trên xe tử nạn, tài xế bị thương. Lễ viếng 3 thành viên của đội bóng HAGL qua đời do tai nạn giao thông: - Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975): Linh cữu quàn tại 312 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lễ viếng từ 11h ngày 13/8. 7h ngày 16/8 được đưa đi hỏa táng tại Đắk Lắk. - Bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992): Linh cữu quàn tại 301 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Lễ viếng từ 8h ngày 13/8. Di quan 14h ngày 14/8. - Tiền đạo Paollo Madeira Olivera (SN 1996): Linh cữu đang được đặt tại nhà tang lễ bệnh viện HAGL, 238 Lê Duẩn - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chờ hoàn thành thủ tục để đưa về Bồ Đào Nha an táng.

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