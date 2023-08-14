Tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, hai mẹ con trên đường đi nương về qua suối Lừm, do nước lũ chảy xiết, bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 9h ngày 13/8, chính quyền huyện Bắc Yên nhận được tin báo tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, mẹ con chị Lò Thị Phiêng (SN 1970) và con trai là Tòng Văn Biên (SN 2013) trên đường đi đào sắn về qua suối Lừm bị lũ cuốn trôi. Hiện nay vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân.

Ngay khi nhận được thông tin, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đã phối hợp với các xã dọc sông: Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa, Chim Vàn, Chiềng Sại huy động lực lượng tìm kiếm trên sông, hồ thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, xã thông báo cho các chủ phương tiện giao thông vận tải thủy và các tàu cá của nhân dân đang hoạt động trên sông Đà phối hợp tìm kiếm mẹ con chị Phiêng.

Các lực lượng tìm kiếm 2 người mất tích do lũ cuốn ở xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, Huyện Bắc Yên đã thành lập đoàn công tác thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn và phòng chống bão lũ tại xã Pắc Ngà; huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do từ đầu giờ chiều 14/8 tại xã tiếp tục xảy ra mưa to.

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