Hiện trường vụ cháy gara ô tô ở quận Long Biên: Khói đen cuộn lên nghi ngút, lửa bốc dữ dội

Đời sống 15/08/2023 06:35

Đám cháy xảy ra khoảng 16 giờ ngày 14/8 tại một cửa hàng nội thất ô tô ở đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, vào ngày 14/8, thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dập tắt đám cháy tại cửa hàng nội thất ô tô trên địa bàn quận.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày. Ngay sau khi phát hỏa, ngọn lửa kèm khói đen dày đặc bốc lên từ một cửa hàng nội thất ô tô ở đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng.

 

Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Thông tin vụ hỏa hoạn được báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy gara ô tô ở quận Long Biên: Khói đen cuộn lên nghi ngút, lửa bốc dữ dội - Ảnh 1
Vụ cháy tại một gara ô tô ở phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên - Ảnh: Báo An ninh thủ đô
Hiện trường vụ cháy gara ô tô ở quận Long Biên: Khói đen cuộn lên nghi ngút, lửa bốc dữ dội - Ảnh 2
Công an phường Phúc Đồng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Hiện trường vụ cháy gara ô tô ở quận Long Biên: Khói đen cuộn lên nghi ngút, lửa bốc dữ dội - Ảnh 3
Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phúc Đồng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế dập tắt đám cháy.

Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Theo thống kê, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một điều hòa và trần xốp và một số vật dụng tại cửa hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hai mẹ con ở Sơn La bị lũ cuốn trôi khi đi qua dòng suối chảy xiết

Hai mẹ con ở Sơn La bị lũ cuốn trôi khi đi qua dòng suối chảy xiết

Tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, hai mẹ con trên đường đi nương về qua suối Lừm, do nước lũ chảy xiết, bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ở Hà Nội tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi