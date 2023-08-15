Đám cháy xảy ra khoảng 16 giờ ngày 14/8 tại một cửa hàng nội thất ô tô ở đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, vào ngày 14/8, thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dập tắt đám cháy tại cửa hàng nội thất ô tô trên địa bàn quận.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày. Ngay sau khi phát hỏa, ngọn lửa kèm khói đen dày đặc bốc lên từ một cửa hàng nội thất ô tô ở đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Thông tin vụ hỏa hoạn được báo cho cơ quan chức năng.

Vụ cháy tại một gara ô tô ở phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Công an phường Phúc Đồng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phúc Đồng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế dập tắt đám cháy.

Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Theo thống kê, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một điều hòa và trần xốp và một số vật dụng tại cửa hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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