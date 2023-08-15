Người dân đã phát hiện cháu bé khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi nằm trong chiếc khăn ở ven đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 15/8, ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành (TP Bạc liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết trước mắt xã làm thủ tục để người phát hiện tạm nuôi dưỡng bé.

Ông Chân cũng cho biết xã đã có thông báo trong vòng 7 ngày (từ 14/8) để người thân đến nhận lại bé. "Trong trường hợp qua 7 ngày nhưng không ai đến nhận thì xã làm thủ tục để người đang nuôi dưỡng nhận làm con nuôi theo nguyện vọng", ông Chân nói.

Bé trai bị bỏ rơi đang được người dân chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 11h30 ngày 14/8, người dân ở xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trên tuyến đường giáp ranh giữa xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông.

Bé mặc áo thun trắng, tay phải đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn dâu tằm ăn; cả 2 tay đeo thêm chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ. Bên cạnh đó, bé trai còn một giỏ quần áo, một hộp sữa loại dành cho bé 2-6 tuổi, 2 bình sữa pha sẵn và một bình nước uống.

Người dân trình báo vụ việc và bàn giao bé cho UBND xã Hiệp Thành để hỗ trợ tìm người thân.

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