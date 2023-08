Công an huyện Cư Jút phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.