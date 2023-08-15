Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Sau gần 10 tiếng trắng đêm, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung, giải cứu an toàn

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H. (trú tại khu đô thị Việt Hưng) về việc con trai chị H. 7 tuổi bị một người đàn ông đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ôtô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để "chuộc" con.

Trên trang cá nhân mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Đức Trung là rất táo tợn, lên kế hoạch phạm tội, chuẩn bị phương tiện ô tô thực hiện hành vi phạm tội nhắm vào các cháu bé sống cùng gia đình tại các biệt thự khu Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Nguyễn Đức Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H. đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Đối tượng lợi dụng đường vắng, điều khiển xe ô tô chặn xe đạp cháu bé đang điều khiển một mình và dùng vũ lực bắt giữ cháu vào trong xe ô tô bỏ chạy trong sự đau đớn và hoảng sợ tột cùng của bé. Trẻ em là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xét hành vi của đối tượng đã sử dụng vũ lực bắt giữ cháu bé để nhằm mục đích đòi bố mẹ cháu bé phải nộp “tiền chuộc” 15 tỷ đồng nếu không nộp thì cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm đã cấu thành Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 Điều 169 Bộ luật hình sự.

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội có hành vi bắt cóc người khác làm con tin với ý thức nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Việc người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản của người khác hay không thì không có ý nghĩa trong việc định tội.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Bên cạnh đó, tại thời điểm bị bắt, đối tượng dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải chiến sỹ Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội). Ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đối tượng sẽ bị xem xét xử lý về hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của chiến sĩ CSHS. Nếu kết quả giám định vũ khí súng bắn đạn cao su nguy hiểm đến tính mạng, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo Điều 123 BLHS. Nạn nhân không tử vong thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Trường hợp kết quả giám định súng bắn đạn cao su không thuộc vũ khí quân dụng và không gây nguy hiểm đến tính mạng khi bắn ở khoảng cách gây án thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS. Đối với hành vi tàng trữ súng, đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao theo khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo điều 169, Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản cho thấy, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Đồng thời, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.