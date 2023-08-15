Chị H. (quận Hà Đông, Hà Nội) ăn 3 miếng thì phát hiện có "sinh vật lạ" nghi là trứng dòi bên trong thịt gà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 19h30 ngày 11/8, H. (quận Hà Đông, Hà Nội) đặt nửa con gà luộc và một suất xôi nếp tại một cửa hàng ở phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) trên ứng dụng ShopeeFood.

Sau khi áp dụng chương trình giảm giá, tổng hóa đơn của nữ khách hàng còn khoảng 82.000 đồng. Đơn hàng giao đến nhanh, thức ăn còn "nóng hổi". H. ăn 3 miếng thì phát hiện có "sinh vật lạ" nghi là trứng dòi bên trong thịt gà. "Phần cánh gà cũng xuất hiện trứng dòi khiến tôi kinh hãi", H. hoảng hốt nói.

Cô gái cho biết đã từng đặt hàng tại quán ăn này khoảng 10 lần, nhưng đây là lần đầu phát hiện vụ việc. Không tìm được số điện thoại của chủ quán để khiếu nại, H. đánh giá một sao trên ứng dụng, tuy nhiên chủ quán vẫn không liên hệ.

Sau đó, cô tiếp tục khiếu nại "thức ăn bị ôi/thiu, không an toàn vệ sinh thực phẩm" lên ứng dụng ShopeeFood, được thông báo sẽ tặng voucher 65.000 đồng (tương đương giá nửa con gà luộc).

Khách hàng tố thịt gà có trứng dòi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết trên thực tế bản thân giòi không có hại, chúng là do côn trùng có cánh, mà đa phần là ruồi đậu vào thức ăn rồi đẻ trứng, sinh ra giòi.

Lý giải vấn đề này ông cho biết, ruồi đẻ ra trứng, và khi trứng nở ra giòi cần có một quá trình dài. Thêm và đó, bản thân ruồi là côn trùng sống ở môi trường bẩn, khi đậu vô thức ăn chúng sẽ mang theo nhiều vi khuẩn và độc tố gây hại cho thực phẩm.

Do đó, để tránh trường hợp thức ăn sinh giòi, chuyên gia thực phẩm Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người tiêu dùng cần phải che đậy thức ăn kỹ lưỡng để tránh các loại côn trùng sống đậu vào đẻ trứng.

Ngoài ra, cần cẩn trọng trong quá trình nấu nướng để đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi, không ăn các thực phẩm hư hỏng, đã sinh giòi, để đảm bảo an toàn thực phẩm.

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