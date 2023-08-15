Tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Văn Lý, xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định, hai cháu bé 9 tuổi ngã xuống ao cá của nhà thờ, đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 15/8, thông tin từ UBND xã Hải Lý cho biết vào khoảng 16h30 ngày 14/8, cháu V.T.K.H. và cháu P.N.D. (đều 9 tuổi) trong lúc chơi tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Văn Lý đã không may trượt chân xuống ao cá của nhà thờ.

Khi phát hiện ra sự việc trên, người dân đã xuống ao đưa hai cháu lên bờ sơ cứu, tuy nhiên hai cháu đã tử vong.

Ao cá của nhà thờ nơi hai cháu bé đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Nam Định

Theo thông tin từ báo Nam Định, thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 9 trẻ tử vong do tai nạn đuối nước.

Nam Định có bờ biển dài 72 km từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy cùng với hệ thống các sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ... chảy qua địa phận tỉnh với chiều dài hơn 250 km. Bên cạnh đó, hệ thống sông ngòi, kênh, mương, ao, hồ, đầm đan xen khắp các huyện, xã, thị trấn trong tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Trong khi đó nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn nhiều hạn chế; việc dạy bơi cho trẻ em gặp nhiều khó khăn do thiếu giáo viên có trình độ và thiếu cơ sở vật chất; vẫn còn khu vực nước sâu nguy hiểm nhưng chưa có biển báo, rào chắn.

Trong khi đó, trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ hiếu động, tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu sự giám sát, nhắc nhở của người lớn vì vậy nguy cơ tử vong do đuối nước ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ mới đến trường còn khá cao.

Tá hoả phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc giữa đêm Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A.

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