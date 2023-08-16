Vụ bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Bạc Liêu: Bà ngoại đã đến nhận cháu bé

Đời sống 16/08/2023 06:10

Bé trai hơn 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ở ven đường đã được người thân ở Bạc Liêu liên hệ chính quyền địa phương nhận về nhà chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều tối 15/8, thông tin với phóng viên Dân trí, ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cho biết, bé trai bị bỏ rơi cùng 2 bình sữa được người thân nhận về chăm sóc.

Bà P. (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) là bà ngoại của bé, đến liên hệ địa phương để nhận cháu về.

Ngày 14/8, con gái bà P. bế con từ nhà đi lên TPHCM làm việc. Người phụ nữ này đã bỏ lại con ven đường ở khu vực giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông và xã Hiệp Thành. Gia đình bà P. không ai hay biết cho đến khi có thông tin từ báo chí và địa phương.

Vụ bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Bạc Liêu: Bà ngoại đã đến nhận cháu bé - Ảnh 1
Bé trai hơn 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường được bà ngoại nhận về chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, khoảng 11h30 ngày 14/8, bà Nguyễn Thị Đang (44 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu) đang nghỉ trưa tại nhà thì người hàng xóm chạy sang cho hay có một em bé bị bỏ rơi cách nhà khoảng 300m.

Bé trai bị bỏ rơi mặc áo thun trắng sát nách, quần đùi màu xanh, tay phải của bé có đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn bằng lụa dâu tằm. Đồ dùng của bé gồm giỏ quần áo, một hộp sữa bột, 2 bình sữa pha sẵn, 1 bình nước uống.

Ngay sau đó, người dân đưa cháu bé về nhà chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiệp Thành phối hợp cơ quan chức năng tìm người thân cho cháu bé.

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