Vào tối ngày 15/8, người cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong.

Theo thông tin từ VOV, sự việc xảy ra vào 18h chiều ngày 15/8, tại căn nhà ở đường Bình Nhâm 03, thuộc phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là cháu bé N.P.A (sinh năm 2021).

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, anh N.V.T (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ôtô đi làm về nhà. Khi anh T điều khiển xe ôtô vào phía sân trước bên trong nhà thì đụng trúng người cháu N.P.A khiến cháu bị thương.

Sau đó, anh T cùng hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu nhưng bé tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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