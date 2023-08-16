Hai nữ giáo viên mầm non gặp nạn trên đường đi tập huấn: 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Đời sống 16/08/2023 10:59

Trên đường đi tập huấn, 2 nữ giáo viên mầm non không may gặp tai nạn khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 7h30 ngày 16/8, tại cầu Thuận Lý, thành phố Đồng Hới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, 2 giáo viên Trường Mầm non xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thủy di chuyển trên xe máy mang BKS 73H1-313.62 va chạm với xe ô tô tải 73C-081.87 (chưa rõ danh tính tài xế).

Vụ va chạm làm cô giáo N.T.L. tử vong tại chỗ, nữ giáo viên đi cùng tên T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hai nữ giáo viên mầm non gặp nạn trên đường đi tập huấn: 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh 1
Trong lúc đi tham gia tập huấn, 2 nữ giáo viên mầm non không may gặp tai nạn khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng - Ảnh: Báo Dân trí
Hai nữ giáo viên mầm non gặp nạn trên đường đi tập huấn: 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, 2 nữ giáo viên gặp tai nạn khi đang trên đường từ xã miền núi Kim Thủy về thành phố Đồng Hới để tham gia tập huấn, chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường qua cầu Thuận Lý tắc nghẽn nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân làn giao thông, điều tra nguyên nhân.

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