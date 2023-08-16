Thông tin thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt cóc lúc rạng sáng, thực hư ra sao?

Đời sống 16/08/2023 16:51

Vào ngày 16/8, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) thông tin về vụ việc thiếu nữ N.T.T.T. (15 tuổi, ngụ xã Mỹ An) bị bắt cóc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, trang Facebook tên Q.T.Đ.T.M. đăng clip dài hơn 30 phút với nội dung "Chấn động Vĩnh Long: Hai thanh niên ngang nhiên lẻn vào nhà đưa thiếu nữ 15 tuổi lên xe lúc nửa đêm". 

Trong clip, ông N.V.T. (cha T.) cho biết, khoảng 1h ngày 14/8, vợ chồng ông đi bán bắp. Khoảng 10 phút sau, có 2 người nam đến đón T. rời khỏi nhà.  Cũng theo ông T., vài tuần trước con gái có xin mẹ đi làm nhưng lo sợ con bị người xấu lợi dụng nên vợ chồng ông không đồng ý. 

Thông tin thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt cóc lúc rạng sáng, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Hình ảnh T. lên xe cùng 2 người nam - Ảnh: Báo Dân trí

Chủ tài khoản Facebook đã đăng tải clip là anh N.H.T. cho biết anh không định loan tin "bắt cóc". Gia đình ông T. chủ động liên hệ với anh vào sáng 14/8 nhờ đăng tin tìm con gái, sau đó anh mới đến nhà ông T. tìm hiểu sự việc và đăng clip cùng thông tin lên mạng xã hội với hy vọng gia đình sớm tìm được con gái.

"Ở đây tôi đề cập vấn đề bé gái đi cùng 2 thanh niên một cách lạ thường. Trong clip, tôi cũng có nói nhiều nguyên nhân, một là em T. trốn nhà đi làm, hai là bị dụ dỗ hoặc đi theo bạn trai nhưng không khẳng định T. bị bắt cóc", người đăng clip phân trần.

Phía gia đình thiếu nữ cũng xác nhận, thấy anh này thường đăng clip tìm người nên gọi điện nhờ giúp đỡ. 

Thông tin thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt cóc lúc rạng sáng, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Thuận và bà Phùng Thị Cẩm Nguyên vẫn khẳng định "con mình bị bắt cóc" vào ngày 16/8 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng công an H.Mang Thít cho biết qua xác minh, cơ quan công an xác định, có người đến đón N.T.T.T bằng xe máy và đi cùng lúc với T. còn có 2 cô gái khác. T. đi đâu thì chưa rõ địa chỉ.

Qua trao đổi, anh Nguyễn Thanh Bằng (27 tuổi, anh ruột của T.) cho biết anh có trực tiếp điện thoại cho T. và hỏi đang ở đâu thì T. trả lời đã đi đến Đắk Lắk vào lúc 9h19 ngày 14/8 để đi làm cùng bạn trong công ty may. Hiện T. đang ở chung phòng với 3 người bạn nữ.

Thông tin thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt cóc lúc rạng sáng, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Tin nhắn giữa anh Bằng và em gái - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Anh Bằng hỏi T. hôm bỏ đi ai đón thì T. nói bạn và người chạy xe ôm đón. Lúc nói chuyện trực tiếp với T. thì anh Bằng khẳng định lúc này T. tinh thần ổn định và giọng nói của em là bình thường, không có dấu hiệu sợ sệt và anh Bằng cũng thống nhất là T. không bị bắt cóc.

Anh Bằng hỏi lý do sao đi làm không nói ba với mẹ thì T. trả lời có hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ không cho nên khi đi không cho ba mẹ hay. Đồng thời T. nói khi nào công việc ổn định sẽ về nhận lỗi sau.

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