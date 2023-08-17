Vụ việc thương tâm nêu trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 16/8, tại nhánh sông Gianh, đoạn chảy qua địa phận phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 17h30 ngày 16/8, tại nhánh sông Gianh chảy qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm nói trên, gia đình ông Trần Xuân L. (SN 1973, phường Quảng Phong) cùng 2 gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm. Khi đang tắm, ông L. phát hiện vợ cùng 2 con gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra lần lượt cứu vợ và 1 người con đưa lên bờ rồi tiếp tục bơi ra để cứu tiếp.

Khi đang bơi ra, do bị kiệt sức, ông L. đuối dần rồi bị nước cuốn trôi.

Do bị kiệt sức, ông L. đuối dần rồi bị nước cuốn trôi - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi phát hiện sự việc, những người đi cùng đã tri hô kêu cứu. Lúc này có 2 người đàn ông ở gần đó đã lao xuống, cố gắng nhanh nhất để cứu 2 cha con ông Trần Xuân L.

Sau khi đưa vào bờ, ông Trần Xuân L. và con gái được sơ cứu, tuy nhiên ông L. đã tử vong, còn người con gái may mắn được cứu sống. Ông L. hiện là Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn.

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