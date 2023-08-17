Dựa vào kết quả điều tra tiền sử dịch tễ, ngày 10/6/2023 (2 tháng trước) bệnh nhân bị chó cắn vào tay một vết gây xây xước da, không rõ tình trạng xử trí vết thương. Bệnh nhân không tiêm huyết thanh, vaccine phòng bệnh dại.

Điều tra tiền sử bệnh lý của bệnh nhân N.N cho thấy, ngày 11/8/2023, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, chảy đờm dãi, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn với chẩn đoán nghi bệnh dại.

Sau đó, con chó trên lại cắn tiếp 2 người, có 6 người tiếp xúc với bệnh nhân và con chó nghi bị dại. Tổng số người có tiếp xúc bệnh nhân và con chó nghi bị dại là 8 người. Ngày 16/6/2023, con chó bị người nhà đánh chết.

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến BVĐK tỉnh Quảng Ngãi lúc 23h9, chẩn đoán nghi bệnh dại. Đến 7h ngày 13/8/2023 bệnh nhân xin về, nhập BVĐK Đà Nẵng được chẩn đoán nghi bệnh dại do chó cắn và đưa về nhà. Đến 18h ngày 13/8/2023, bệnh nhân tử vong.

Một người ở Quảng Ngãi tử vong sau 2 tháng nghi bị chó dại cắn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Quảng Ngãi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, người bị mắc bệnh dại do bị lây truyền vi rút dại qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật bị dại lên da bị tổn thương. Những người khi đã mắc bệnh dại mà lên cơn thì khả năng tử vong 100%. Chính vì vậy, khi bị chó, mèo cắn cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng diệt khuẩn liên tục 15 phút, nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường.

Sau đó sát trùng vết thương bằng cồn 70% hoặc cồn iốt. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Đến ngay Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại kết hợp với huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa tại nhà bằng thuốc lá dùng để đắp, rắc vào vết thương.

Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh dại. Đến nay, bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị nên khi đã lên cơn dại thì nguy cơ tử vong là điều không thể tránh khỏi. Do đó tiêm kháng huyết thanh và vắc xin dại là cách duy nhất ngăn ngừa tử vong vì bệnh dại.