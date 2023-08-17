Kinh hoàng xe khách tông 9 nhà dân và 1 ô tô lúc nửa đêm ở Bình Thuận

Đời sống 17/08/2023 10:57

Xe khách giường nằm lao lên lề đường, tông liên tiếp vào mái hiên, tường của 9 nhà dân và 1 xe con lúc nửa đêm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 17-8, tại km1796+700 trên Quốc lộ 1A, thuộc khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ xe khách giường nằm tông vào hàng loạt nhà dân ven đường.

Kinh hoàng xe khách tông 9 nhà dân và 1 ô tô lúc nửa đêm ở Bình Thuận - Ảnh 1
Vụ tai nạn làm 9 căn nhà của người dân bị hư hỏng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 72F-007.99 do Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chạy hướng TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đi TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Khi xe khách lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái tông liên tiếp vào 9 nhà dân ven đường và 1 xe ô tô. Hàng loạt mái hiên, tường nhà của 9 hộ dân bị hư hỏng nặng

 

Kinh hoàng xe khách tông 9 nhà dân và 1 ô tô lúc nửa đêm ở Bình Thuận - Ảnh 2
Mái tôn hiên nhà bị tông sập, tường bê tông ngã đổ xuống đường, cột điện bị tông gãy - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, tại hiện trường, hàng loạt mái hiên bằng tôn, sắt, bạt và tường bê tông của 9 nhà dân bị sập. Rất may, không có thiệt hại về người.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách giường nằm có 19 hành khách. Vụ việc làm nhiều người trên xe hoảng loạn.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện gây tai nạn để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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