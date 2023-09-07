Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Sao quốc tế 07/09/2023 15:46

Ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Liễu Chu Ký được xem là dự án cấp S+, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng với tổng cộng 40 tập phim. Phim do Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý đóng vai chính.

Mới đây, những hình ảnh mới của Vương Sở Nhiên trên phim trường "Liễu chu ký" được lan truyền trên cộng đồng mạng. Ngay sau đó, khán giả đều khen ngợi khí chất xinh đẹp, thoát tục của nhân vật Liễu Miên Đường.

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 1Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 2Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 3Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 4Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 5

Điều này dễ hiểu bởi ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Đa phần tạo hình các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng từ trước đến nay đều được đánh giá cao, từ gương mặt xinh đẹp đến thời trang đẹp mắt.

Sang dự án mới này, bạn diễn của Vương Sở Nhiên là Trương Vãn Ý - nam diễn viên vẫn được đánh giá cao về diễn xuất cũng như ngoại hình điển trai. Anh vừa ghi điểm với khán giả với vai diễn Thương Huyền trong phim "bom tấn" Trường tương tư. Nhân vật này yêu đơn phương Tiểu Yêu (Dương Tử). Những phân cảnh nội tâm của Trương Vãn Ý đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu' - Ảnh 6

Liễu Chu Ký xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên thủ vai) - đích nữ của gia đình làm quan. Vì gia đình lâm vào đường cùng, nàng buộc bị gả vào kinh thành, nhưng bị thổ phỉ cướp dâu trên đường đi khiến nàng bất đắc dĩ trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý thủ vai). Một ngày nọ, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê và quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó. Vì vậy, nàng nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu chính là phu quân của mình. Thôi Cửu biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lợi dụng Liễu Miên Đường để thực hiện mục đích của mình.

Vương gia Thôi Cửu và Liễu Miên Đường là cặp đôi trai tài gái sắc, sở hữu trí thông minh, mưu lược hiểm hóc, trái tim can đảm và tấm lòng lương thiện. Trong vòng xoáy chính trị, cả hai đứng ở hai chiến tuyến đối địch nhau, nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau.

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